За духовкой нужно постоянно должным образом ухаживать, потому что если этот процесс запустить, то это приведет к плохому запаху и сильному накоплению жира, пишет 24 Канал.

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Остатки от еды даже могут плохо повлиять на вкус других блюд, которые будут готовиться. Чтобы отмыть духовку от жира и нагара, предлагаем простые и легкие способы очистки.

Чем отмыть жир с духовки

Прекрасно справляется с жиром обычная поваренная соль. Ее советуют использовать тогда, когда загрязнение еще свежее, то есть сразу после приготовления блюд. Когда духовка будет еще горячая, надо рассыпать соль на противень и оставить ее на 30 минут. В теплой духовке соль разрыхляет жирный налет, который потом очень легко очищается.

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Если же духовка уже успела остыть, тогда стоит просто включить ее на определенное время, чтобы она нагрелась. Когда соль станет золотистой, тогда ее можно выключать, а после остывания тщательно промыть в тряпке смоченной в теплой воде.



Духовку можно очистить достаточно просто / Фото Pexels

Хорошо очищает духовку обычная сода. Специалисты говорят, что она легко удаляет свежие загрязнения и даже старый налет. Для очистки нужно сделать пасту на основе соды и воды и нанести на стенки духовки. Оставьте все на один час, а потом промойте духовку и вытрите.

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Также хозяйки советуют использовать для очистки лимонный сок. Его надо растворить в воде и нанести на загрязненные участки, оставить на час, а потом аккуратно протереть. Если есть жирный налет, который не очищается, тогда стоит воспользоваться лимонной кислотой, которую предварительно надо растворить в воде.

Эти несколько простых советов действительно помогают и без проблем помогут избавиться от загрязнений без химических средств.