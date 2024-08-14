3 прості способи позбутися мурах на ділянці: вони вже ніколи не повернуться

Мурашині полчища вважають санітарами лісу, і не дарма. Але ось на городі вони можуть приносити не тільки користь, але й шкоду. Дуже часто комахи будують гнізда в кореневищах, а через це знищують посаджені культури.

Мурахи – це комахи, які сприяють масовому розмноженню попелиці, адже вони знищують хижих комах, які полюють на шкідника. Окрім того, вони можуть оселитися практично повсюди, а з городу легко перебираються на кухню – ближче до продуктів.

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Як позбутися мурах на ділянці

Для того, щоб вплинути на ситуацію із навалою мурах, вам необов'язково купувати дорогі магазинні засоби. Насправді цілком ефективними та корисними можуть опинитися й народні методи, які знають вже протягом століть. Наприклад, ви можете посипати уражені ділянки на городі корицею чи перцем.

Спеції можна знайти на будь-якій кухні, і вони не завдадуть шкоди тваринам та людям, тож цілком безпечні до використання. Та проблема полягає в тому, що ці способи досить короткочасні, і вам доведеться регулярно їх повторювати. Вони відлякують мурах, але не знищують їхні колонії, і тривалість дії способу дуже залежить від погоди.

Ще один популярний метод – розчин оцту. Приготувати його потрібно у пропорції 1:1, і це стане натуральним та надзвичайно дешевим засобом від мурах. Розпилити його потрібно на мурашині стежки та гнізда. Але будьте уважні – такий метод може загрожувати рослинам, якщо використовувати його занадто часто. Під час роботи з оцтом не забудьте також про використання рукавичок.



Мурах потрібно проганяти з городу / Фото Pexels

Натомість борна кислота та цукор матимуть більш довгий ефект та можуть швидко знищити цілі колонії мурах. Використовувати потрібно так: візьміть 1 частину кислоти та 10 частин цукру. Змішайте, додавайте трохи води та зробіть пасту чи сироп.

Так інгредієнти будуть триматися на місці та приваблювати комах.

Дуже часто городники також висаджують навколо грядок клумби квітів та трав, які можуть відлякувати комах – наприклад, лаванду чи м'яту.