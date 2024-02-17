Переоцінити користь від мікрогріну дуже важко, адже цей продукт може покращити фактично будь-яку приготовану вам страву. Та окрім чудового смаку, варто зважати і на те, що у ньому містяться органічні кислоти, каротиноїди та ефірні олії.

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Як вирощувати мікрогрін?

Якщо ви не хочете купувати дорогі пристрої для того, щоб вирощувати мікрогрін, а також у вас немає новомодної лампи, не біда: на щастя, виростити зелень можна і без цього приладдя.

Один із найпростіших способів вирощувати таку зелень – у ґрунті та гідрогелі. Все, що вам потрібно зробити – так це просто посадити насіння у ґрунт чи гідрогель та залишити його проростати, і на результати не доведеться чекати аж надто довго.

Також ви можете спробувати вирощувати мікрозелень на килимках із лляного чи кокосового волокна. Для цього вам потрібно розкласти насіння на спеціальний килимок та забезпечити йому нормальні умови для проростання.

Наступні способи підійдуть фактично для будь-кого, адже мікрогрін можна спокійно вирощувати у банці, на ваті, на папері, тканині чи навіть марлі. Ви можете використати свою фантазію та відштовхуватися від того, що знайдете у себе вдома.

Наступний спосіб вже для більш досвідчених садівників. Мікрогрін ви можете висадити у спеціальний пророщувач. Якщо ви вже маєте відповідний пристрій, ви можете сміливо його використовувати.

Як виростити мікрозелень з ґрунтом

Для того, щоб використати цей метод, знайдіть неглибокий лоток із ґрунтом та отворами на дні, а також знайдіть місткість із розпилювачем для того, щоб цей ґрунт зволожувати.

Ґрунт потрібно розподілити у лотку так, щоб він мав глибину 2 – 3 сантиметри, а потім посадіть у нього насіння. Після цього ґрунт потрібно зволожити, накрити лоток кришкою та помістити його у якесь тепле місце. Поливати його потрібно кожні 3 – 5 днів, а двічі на день варто відкривати кришку для провітрювання.

Коли перші паростки вже проб'ються, кришку варто зняти та поставити лоток на підвіконня.

Як виростити мікрогрін без ґрунту

Якщо у вас немає ґрунту, зате є насіння і звичайна банка, ви можете скористатися іншим способом. Візьміть літрову банку, кришку з отворами чи марлю та насіння. Насіння потрібно висипати в банку, додати у воду та залишити на ніч. Після цього позбудьтеся води та промийте насіння. Банку варто закрити та перевернути її.

Поставте банку у тепле місце та щодня промивайте насіння. Коли паростки досягнуть висоти 3 – 4 сантиметри, вони вже готові до вживання.