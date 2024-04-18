Лимон можна виростити з кісточки: названо спосіб, як це зробити

Любителі екзотичних вазонів вже давно додають до домашніх рослин цитрусові дерева, які добре ростуть поміж інших кімнатних вазонів. Лимонне дерево можна придбати в магазині, а можна й самостійно виростити з кісточки.

Якщо дотримуватися певних правил, то можна отримати лимонну рослину завдяки кільком простим крокам. Важливо лише правильно доглядати за рослиною. Втім ви повинні розуміти, що цей процес є кропітким, тому займе чимало часу.

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Як виростити лимон в домашніх умовах

Цитрусове дерево вимагає багато вологи та росте в тіні. У приміщенні воно починає свій активний ріст з лютого по березень та припиняє рости в листопаді.

Розмножити лимон можна двома способами – з насіння та вегетативно. У першому випадку вам треба використати кісточку, видобуту з плоду, в другому – через живці, щеплення чи відводки.



Лимон можна виростити з кісточок / Фото Pexels

Що робити, щоб виростити лимонне дерево

Використовуйте для саджання щойно зібране насіння. Важливо, щоб плід був дозрілим без якихось ознак захворювань. Після того, як дістанете кісточку – просушіть, але не зберігайте довго при кімнатній температурі, бо воно може втратити свою свіжість.

Щоб посаджена кісточка лимона гарантовано зійшла, підготуйте замість однієї – кілька. З десяти насінин точно з’явиться кілька росточків.

Висаджуйте багато кісточок відразу, оскільки не всі вони доживуть до плодоношення в домашніх умовах. Деякі можуть захворіти, а інші постраждають під час щеплення.

Вже після того, як рослина зійде, вам треба ретельно за нею доглядати, не забувати підливати двічі на тиждень. Лимон любить листяну землю з додаванням піску та попелу.