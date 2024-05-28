Як позбутися довгоносика на полуниці: народний метод усуне 80% шкідників

Довгоносик є доволі впертим шкідником, якого часом не так вже й легко вивести з ділянки. Полуниця не є вибагливою ягодою, втім за нею також треба доглядати, особливо в тих випадках, коли увесь урожай може зіпсувати довгоносик.

Цей шкідник під’їдає бутони квітів, знищуючи майбутній врожай. Якщо у вас пізній сорт полуниці, то варто якнайшвидше позбутися від довгоносика. Експерти вже назвали кілька помічних народних засобів, тож вам навіть не доведеться використовувати хімію.

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Як впізнати довгоносика

Це невеличкий чорно-сірий жук, довжиною 3 міліметри з довгим хоботком. Вже на початку травня шкідник починає ласуватися листям полуниці та прогризає дірки. Під час цвітіння ягоди шкідник відкладає яйця в бутони квітів, які ще не розпустилися на надгризає їх. Після того, як личинки прокинуться, бутон відсихає та відпадає.

Та найшкідливішим є той факт, що в ґрунті личинки заляльковуються, стають жуками та продовжують харчуватися полуницею аж до зими. Якщо по центру квітки помітні чорні плями – це явна ознака наявності на ділянці довгоносика. Окрім того, жук ще й ласий на малину та ожину, тому з ним обов’язково треба боротися.



Довгоносика після цвітіння полуниці не можна виводити хімією / Фото Pexels

Як позбутися довгоносика

Використання хімічних засобів підходить до цвітіння ягоди і після збору врожаю. В іншому випадку варто скористатися народними методами виведення жука з городу.

Агрономи радять обробляти кущі полуниці міцним розчином гірчиці. Для цього розчиніть кілька столових ложок сухої гірчиці в літрі води та обприскайте ягоди. Це мало б відлякати шкідника з ділянки. За такою ж технологією приготування обприскайте кущі розчином м’ятного зубного порошку.

Також можна застосовувати відвар полину. Потрібно взяти 1 кілограм підв’яленої трави, залити 4 літрами води й прокип’ятити впродовж 10 хвилин. Рідину треба процідити та долити водою до 10 літрів з додаванням четвертини господарського мила.

Якщо ж полуниця вже цвіте й плодоносить, а довгоносик активно пожирає листя, то варто скористатися старим дідівським методом – струшуванням довгоносиків у відро. Найкраще це робити вранці, коли вони заповзають по стеблу до квіток та чекають на схід сонця. У цей момент треба різко струснути кущем, підставивши під нього відро. Городники кажуть, що таким чином можна усунути до 80% шкідників.

Восени міжряддя полуниці треба перекопати, а наступної весни зібрати та спалити залишки листя, щоб жуки не мали де жити й вивести їх таким чином з ділянки.