Личинки хруща зникнуть самі: потрібно посадити на городі ці 5 рослин

Досвідчені городники знають, що личинки хруща – це дуже небезпечний шкідник. Вони дуже швидко розмножуються та живляться корінням будь-яких рослин, які знаходять поблизу.

Зараження ґрунту личинками хруща – це біда і для городників, і для садівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Вони однаково радісно ласують і трояндами та гортензіями, і помідорами та цибулею.

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На щастя, необов'язково використовувати дорогі засоби для того, аби боротися із личинками. Достатньо буде грамотно спланувати висадки на городі та посіяти кілька рослин, які відлякують цих шкідників.

Чорнобривці

Переоцінити користь чорнобривців на городі неможливо – і раніше ми вже розповідали про причини їх тут садити. Втім, одна з них проста – вони відлякують личинок та інших ґрунтових шкідників.

Квітка виділяє хімічну речовину, що називається тіофен, і для личинок вона є токсичною. Окрім того, тіофен відвабить від ваших грядок також і попелицю, білокрилок та комарів.



Чорнобривці відлякують личинок хруща / Фото Pexels

Лаванда

Ці ароматні багаторічники можуть не тільки тішити ароматом, але й відлякувати шкідників – також за допомогою свого запаху. Ліналол та ліналіл – це ароматичні сполуки, що містяться у квітці, і вони відомі тим, що можуть відлякувати деяких шкідників та пригнічувати їхній нюх.



Лаванду можна посадити на городі / Фото Pexels

Попри те, що зазвичай лаванду не вважають надійним засобом проти шкідників, її сильний запах також може замаскувати аромати інших рослин, що приваблюють шкідників.

Садова герань

Ця популярна літня квітка може стати справжньою пасткою для личинок хруща. Пастки – це рослини, які навмисно використовуються для приваблення комах-шкідників, аби відвабити їх від більш цінних видів на вашому городі чи в саду.

Окрім того, личинки хрущів паралізуються протягом 30 хвилин після того, як поживляться пелюстками герані. Попри те, що за добу ефект спадає, на цей час вони стають вразливими до хижаків, і це допоможе природним чином зменшити популяцію личинок на ділянці.

До речі, завдати значної шкоди городу можуть не тільки личинки хруща. Раніше ми вже розповідали, як боротися з попелицею народними засобами – вони можуть бути надзвичайно ефективні.



Герань – це чудовий репелент / Фото Pexels

Часник

Ця смачна культура може принести на городі значно більше користі, ніж ви уявляєте. Часник – це ідеальна альтернатива хімічним пестицидам. Річ у тому, що часник містить сірковмісні сполуки – зокрема й аліцин, що може вивільнитися під час пошкодження часнику. Ці сполуки мають різкий та сильний запах, що відштовхує багатьох комах, зокрема й личинок хруща.



Часник запахом відлякує личинок / Фото Pexels

Перцева м'ята



Перцева м'ята може прогнати личинок хруща геть / Фото Pexels

М'ята має сильний, різкий аромат, що може порушити сенсорні системи личинок та пригнітити їхню здатність знаходити їжу та орієнтуватися у просторі. М'ята до того ж може стати важливим інгредієнтом для десертів чи трав'яних зборів.

Але якщо ви вирішите вирощувати її, робіть це у контейнерах, або ж на добре обгородженій ділянці – рослина може швидко стати інвазивною та заполонити чималу ділянку.