Попелиця цього боїться як вогню: як її позбутися раз і назавжди

Дрібні комашки є одними з найбільших шкідників у саду, які нищать городину, квіти та кущі з ягодами. Попелиця висмоктує увесь сік з рослини, тому вона починає в’янути. Якщо вчасно не подбати про методи знищення попелиці, то шкідники мають всі шанси атакувати урожай.

Попелиця оселяється на листях та стеблах багатьох плодових культур, пише 24 Канал. З паразитами треба обов’язково боротися, щоб зберегти рослини. Тля може бути різною. Є попелиця біла, зелена, чорна, помаранчева та сіра. Усі ці шкідники однаково нищать рослини, тому ділимося найкращими методами від садівників, які допоможуть її позбутися.

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Механічний метод

Цей метод підійде в тому випадку, якщо є мало шкідників. Потрібно обрізати заражені листки та поспостерігати за рослиною кілька днів, а тоді ще раз повторити процедуру, якщо проблема з’явиться знову.

Обробка оцтом

Оцет має дуже різкий запах, який здатен відлякати дрібних комах. У 10 літрах води розведіть 10 столових ложок яблучного оцту або 5 столових ложок 9% оцту. Для кращого прилипання розчину, додайте трішки крапель рідкого мила. Все ретельно перемішайте й обприскайте засобом кущі, дерева та квіти.

Обробка тютюном

На 10 літрів води знадобиться 400 грамів листя тютюну. Дайте засобу настоятися дві доби в темному місці, а тоді процідіть отриману настоянку та розбавте водою у співвідношенні 1:2.



Поради, які допоможуть позбутися попелиці / Фото Pexels

Обробка часниковою олією

Ефективною проти попелиці є часникова олія. Овоч містить протигрибковий засіб, який є отрутою для паразитів. Візьміть 3 зубчики часнику, 2 чайні ложки рослинної олії, чайну ложку засобу для миття посуду, 0,5 літра води кімнатної температури та марлю чи дрібне сито.

Подрібніть зубчики часнику та змішайте з олією. Інгредієнтам треба дати настоятися добу, а тоді отриману суміш процідити й розвести з водою, залишивши для настоювання ще на 3 дні. Перед обприскуванням засіб треба розвести в літрі води та додати миючий засіб для посуду.

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Обробка настоянкою валеріани

Для приготування засобу знадобиться 3 літри води, 50 міліграмів рідкого мила та 25 міліграмів настоянки валеріани. Ці компоненти треба з’єднати, перемішати та обприскати розчином усі рослини, які атакувала попелиця.