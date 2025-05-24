Втечуть самі: як швидко вивести слимаків з грядки

Дачники часто в літню пору зустрічаються з цілим нашестям слимаків. Якщо їх розведеться дуже багато, то вони можуть зіпсувати чи навіть знищити увесь урожай.

Дехто вдається до того, що труїть слимаків хімією, але це може сильно зашкодити ґрунту й врожаю, тому цього краще не робити, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як позбутися слимаків

Від слимаків на городі чудово позбавляє кавова гуща. Її треба розсипати навколо грядок та квітників. Висота шару не повинна сягати понад два сантиметри, а ширина – 15 сантиметрів.

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Кофеїн здатен паралізувати слимаків, а от крупинки гущі ранять їхнє тіло, тому на город вони більше не підповзуть. Щоб ще більше підсилити ефект, можна змішати гущу зі шкаралупою яєць чи дрібним гравієм. Цю процедуру треба поновлювати кожного разу після дощу.

У випадку, якщо слимаки сильно атакували рослини, тоді потрібно приготувати розчин з 3 столових ложок спитої кави, розвівши в одному літрі води. Цим розчином потрібно обприскати листя та ґрунт ввечері. Фахівці кажуть, що вже до ранку слимаки зникнуть з ділянки.

Окрім того, кава стимулює ріст рослин завдяки азоту, який міститься в складі. Особливо ефективною є кавове добриво для капусти, салату чи полуниці. Втім, дачники радять використовувати лише спиту каву, бо свіжа є сильно кислою й може обпалити коріння.



Слимаки зникнуть з городу дуже швидко / Фото Pexels

Гуща з цукром чи молоком не підходить для обробки, бо може привабити мурах. Для великих ділянок потрібно 500 грамів сухої гущі замочити в 10 літрах води, процідити й полити міжряддя. Настою треба дати простояти добу.

Кавова гуща не лише покращує структуру ґрунту, але й пригнічує ріст бур’янів. Цей метод відлякування слимаків не дуже підходить для сухого піщаного ґрунту, бо кава почне видуватися вітром. У такому випадку гущу треба прикопати на кілька сантиметрів вглиб.

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Для ще кращого ефекту, каву можна комбінувати з пивними пастками. Треба вкопати склянки з пивом на рівні землі й слимаки потонуть в них, однак кава є таки більше гуманним варіантом. За місяць обробки кавою, слимаки покинуть ділянку назавжди.