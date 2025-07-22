Чим вивести борошнисту росу з троянд: врятуйте квіти негайно

Борошниста роса здатна атакувати троянди зненацька. Щоб позбутися від неї та врятувати квіти, потрібно скористатися народними порадами, які є доволі дієвими та ефективними.

Таке грибкове захворювання як борошниста роса, здатне швидко поширитися й зруйнувати кущі троянд, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Найчастіше борошниста роса атакує квіти у вологу й теплу погоду. Тому для того, щоб грибок не вчепився троянд, варто використовувати профілактику.

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Як позбутися борошнистої роси на трояндах?

Дачники не рекомендують садити квіти дуже густо. Вони будуть краще рости, якщо забезпечити їм простір. Троянди поливати треба, але обережно, щоб не привести до перезволоження ґрунту. Якщо поливаєте квіти, то лише під корінь. Не чіпайте листя, особливо ввечері, коли волога не встигає випаруватися до ночі.

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Коли борошниста роса вже атакувала троянди, тоді слід негайно вживати важливі методи. Спочатку треба видалити всі уражені листки й пагони. Не допускайте, щоб пошкоджені частини залишилися, бо грибок може розповзтися далі. Хворі ділянки зріжте та спаліть, щоб спори не розлетілися й не поширилися по саду.

Найкраще допомагає позбутися від борошнистої роси содовий розчин. Потрібно в літрі води розчинити 2 столові ложки соди й додати рідке мило для того, щоб засіб краще тримався на рослині. Розчином все ретельно обприскайте, приділяючи особливу увагу внутрішній стороні листя. Процедуру треба повторювати кожного тижня, поки борошниста роса повністю не виведеться.



Поради, які врятують троянди / Фото Pexels

Ефективним засобом вважається обприскування настоєм золи. Цей природний антисептик чудово допомагає знищити грибок. Для приготування настою, потрібно 300 грамів золи залити 10 літрами води й дати настоятися впродовж 2 – 3 днів. Через зазначений час треба все процідити й готовим засобом обприскувати троянди. Метод не лише виведе борошнисту росу, але й підживить квіти.

Якщо ж народні засоби не впораються, тоді можна придбати хімічні розчини. Є спеціалізовані фунгіциди, які борються з борошнистою росою та знищують грибок.

До слова, раніше ми розповідали, що робити, якщо почало жовтіти листя гортензії – це може бути сигналом серйозної проблеми.

Щоб уникнути зараження після обробки, регулярно доглядайте за трояндами, видаляйте старе листя та обрізайте пагони для кращої вентиляції. А ще застосовуйте підживлення, яке допомагає рослинам краще боротися із захворюваннями.