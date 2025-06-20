В черешні більше не буде черв'яків: ось чим обробити дерево

Білі черв'яки, що з'являються у черешні – це насправді личинки вишневої мухи. І чимало дачників миряться з появою черв'яків, адже вважають, що зробити з цим нічого не можна – та це не так.

Дорослу вишневу муху можна досить легко впізнати – вона має смугасті крила та жовтуваті лапки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Світ рослин". І літати комаха починає, щойно земля прогрівається до 10 градусів, а вже за два дні відкладає яйця у нестиглі черешні та вишні.

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Що робити, щоб у черешні не було черв'яків?

Боротьба проти черв'яків у черешні має бути комплексною – потрібно не допустити розвитку личинок, знищити лялечок та позбутися попелиці – адже саме її солодкими виділеннями й харчуються дорослі вишневі мухи.

Найкращий спосіб позбутися личинок мухи – це обробка інсектицидами навесні. Обприскування хімією проводять двічі:

на 4 – 7 день після початку льоту, що зазвичай припадає на другу половину травня;

через 14 – 21 день після першої обробки.

Окрім того, орієнтуватися ви також можете й на цвітіння акації, адже комаха виходить з землі саме тоді, коли на дереві з'являється цвіт. Використовувати проти вишневої мухи можна такі засоби: Актеллік, Проклейм та Прованто Вернал.

До речі, знайти інсектициди за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Також потрібно зважати на те, що найбільш вразливими до вишневої мухи є середні та пізні сорти. Можливо, ви вже й самі помітили, що у ранній черешні майже немає черв'яків, адже вона встигає достигнути ще до того, як починається масовий літ цього шкідника.



Черв'яків у черешні можна знищити / Фото Pexels

Втім, завжди потрібно збирати та знищувати плоди, щойно ви помітите, що вони уражені мухою – адже якщо вони самі впадуть на землю, черв'як перейде на іншу стадію життя і продовжить розвиток, а наступного року знову уразить ваші черешні.

Тому окрім обробки дерев досвідчені садівники також проводять перекопування землі під стовбуром – лялечка зазвичай залягає у верхньому шарі, до 13 сантиметрів у глибину. Розрихлювати ґрунт потрібно і влітку, і рано навесні, і пізньою осінню.

Але, як вже згадувалося раніше, для того, аби залишити вишневу муху без харчування, потрібно боротися із попелицею в саду. Які народні засоби справді працюють проти шкідника, ми вже писали раніше.