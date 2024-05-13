Захистіть буряки і моркву від мурах та довгоносиків: простий засіб

Травень – це той час, коли городники особливо опікуються своїми грядками, щоб отримати гарний врожай. Та перейматися варто не тільки про полив та підживлення, але і про шкідників, які можуть перекреслити усю вашу важку працю.

Якщо ви не хочете, щоб ваш урожай був зіпсований через навалу шкідників, тоді вам потрібно заздалегідь подумати про те, як захистити свої рослини. Для цього потрібно дізнатися про кілька простих, але ефективних засобів.

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Як захистити урожай від шкідників

Немало городників намагаються обмежити кількість хімічних засобів, які вони використовують у себе на городі. І якщо ви належите до них, ви можете легко виготовити натуральний та екологічно чистий замінник самостійно. Все, що вам потрібно – так це кілька простих інгредієнтів та відро.

В останньому змішайте 1 літр попелу, пачку меленої кориці та одну склянку тютюнового пилу. Ці компоненти потрібно дуже ретельно перемішати, і після цього розсипати по грядках моркви та буряку.

Цей спосіб може спершу здатися незвичним, проте насправді ви отримаєте подвійну користь – і підгодуєте свої рослини, і відлякаєте комах специфічним і досить сильним запахом.



Моркву можна захистити від шкідників / Фото Pexels

І, виявляється, мурахи також не люблять цих запахів, тож вони, скоріш за все, покинуть ваш город. Те саме стосується і довгоносиків. А після обробки сумішшю вам потрібно акуратно розпушити землю між грядками за допомогою маленьких грабельок.

Якщо ж вам не подобається ідея із використанням сухого засобу, ви можете приготувати спеціальний розчин для обприскування чи поливу грядок. Для цього розведіть ту саму суміш у 3 літрах води, а згодом процідіть і обробіть грядки з обприскувачем.