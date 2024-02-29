Звісно, ви вже знаєте, що потрібно робити перед сном: закрити штори. Помедитувати, не пити алкоголь та не їсти перед сном. Ось тільки ці поради можуть виявитися не надто практичними.

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Додайте більше догляду за собою протягом дня

Чи доводилося вам відчувати образу, коли довгий день закінчився, але ви протягом нього не встигли приділити і хвилини тільки собі? Отже, ви пропускаєте час, коли потрібно лягати спати, а потім відчуваєте себе надзвичайно втомленими.

Можливо, ви відкладаєте сон для того, щоб нарешті знайти час на себе. А, виявляється, ті, хто зволікають зі сном, частіше відчувають втому. І замість того, щоб картати себе, подумайте, як ви можете приділити собі час протягом дня.

Можна лягати у різний час. Але не прокидатися!

Так, дослідники радять дотримуватися однакового графіку сну – тобто лягати і прокидатися в одну й ту саму годину. Ось тільки дотримуватися такого графіка може бути дуже непросто.

Та якщо ви гуляли на вечірці і лягли спати дуже пізно – це не біда. Тут головне вчасно прокинутися. Намагайтеся не спати до обіду наступного дня і прокидайтеся хоча би у приблизно звичний час. Можливо, ви будете трохи невиспаними, але принаймні не зіпсуєте собі сон на найближчі кілька днів.



Прокидатися варто в однаковий час / Фото Pexels

Пийте відповідально

В ідеалі перед сном не варто пити взагалі. Алкоголь може допомогти вам швидше заснути, ось тільки такий сон буде менш спокійним, а коли його ефект зникає, ви, скоріш за все, прокинетеся серед ночі.

І спосіб уникнути цього – це обмежитися всього одним напоєм. Намагайтеся також розрахувати час так, щоб цей напій був випитий не менше, ніж за три години до сну.

Обирайте розумні закуски перед сном

Їжа перед сном має незаслужено погану репутацію. Насправді немає вагомих доказів тому, що їжа може зашкодити вашому сну. Та доктор медичних наук Кріс Вінтер вважає, що йти спати голодними якраз може зашкодити.

Звісно, краще вечеряти за дві години до сну, та якщо ви знову зголоднієте, немає нічого страшного у тому, щоб перекусити. Головне – обрати для цього здорову їжу.

Залишайтеся в ліжку та займайтеся йогою

Деякі експерти радять вставати і переходити в іншу частину дому, якщо ви лежите без сну. Втім, така стратегія підходить не всім. Тож натомість ви можете спробувати залишатися в ліжку, адже так ви зможете відпочити, а вставання може тільки погіршити рівень тривоги.

Замість того, щоб просто дивитися в стелю, ви можете спробувати медитацію йога нідра, яка також відома як психологічний відпочинок. Все, що вам потрібно робити – це лежати нерухомо. Спробуйте зорієнтувати свій розум і позбутися зайвих думок, натомість зосередьтеся на диханні. З часом це може допомогти заснути.