Як зберігати часник, щоб він не висихав: будете користуватись цим методом завжди

Урожай на городі лише починає давати свої перші маленькі плоди, але разом з тим вже варто знати, як саме зберігати часник, аби він не висихав та був свіжим. Для цього треба знати кілька правил, які допоможуть зберігати часник таким, наче ви щойно його зірвали з грядки.

Часник є дуже популярним та часто використовується в кулінарії. Він має багато корисних властивостей для здоров’я: зміцнює імунну систему, знижує рівень холестерину, покращує кровообіг тощо. Тому дуже важливо зберігати його свіжим та уникати висихання.

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Чому часник висихає при зберіганні

Часник сохне, бо з нього випаровується волога. Це відбувається тоді, коли він зберігається при неправильній температурі. Щоб часник стояв довше, варто дотримуватися ідеальної температури для озимого часнику від 0 до 1°С, а вологість має не перевищувати 70%.

При температурі +20°С можна зберігати ярий часник. Однак звертайте увагу на вологість, бо якщо вона буде вищою, ніж 70%, то часник почне швидко гнити.

Щоб випаровування знизити, варто обмотати часник у харчову плівку та зробити невеличкі отвори для вентиляції. Якщо деякі головки часнику мають пошкодження чи дивний колір, їх треба одразу прибрати від решти часнику.



Названо найкращі методи зберігання часнику / Фото Pexels

Як зберігати часник на зиму

Найкраще зберігаються міцні головки часнику, в яких зубчики щільно тримаються між собою. Якщо головка часнику розвалюється, а зубці відстають – знайте, що такий часник протримається не довго, тому його треба вживати в першу чергу або ж застосовувати для різноманітних консервацій.

Способи зберігання часнику

1 спосіб

Припечіть корінці часнику запальничкою чи свічкою, а потім складіть головки в банку. Кришкою закривати не можна. Зберігайте в темному та сухому місці.

2 спосіб

Просушіть часник та розкладіть в дерев’яні ящики невеликим шаром. Якщо можете підвісити в темному чи прохолодному місці – використовуйте сітки.

3 спосіб

Почистіть зубчики часнику, покладіть в невеличкі банки та залийте рослинною олією. Зберігати можна в холодильнику.

Чи можна зберігати часник у скляній банці

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Цей спосіб використовують багато городників, щоб урожай простояв якомога довше. Є два варіанти зберігання часнику – в попелі та борошні. Для першого варіанту на дно банки треба насипати попіл, тоді закинути кілька головок часнику і знову присипати попелом. Повторюйте процедуру до тих пір, поки не заповните всю банку. Другий спосіб передбачає ту ж саму процедуру, просто замість попелу використайте борошно.