М'ясо і справді можна протягом деякого часу зберігати без холодильника. Та ви маєте підготуватися до того, що ці методи розраховані на досить невеликий термін.

Цікаво Вдома вже не буде спекотно: бабусині методи, які все ще працюють

Як зберегти м'ясо без холодильника

Цей метод може діяти протягом 2 – 3 днів, і для цього вам знадобиться лід. У чисту тару покладіть м'ясо із льодом та закрийте її. Після цього обмотайте тканиною та плівкою, а за можливістю додавайте новий лід кожні 3 – 4 години – в міру того, як старий буде танути.

Якщо ж ви кладете м'ясо у термопакет чи термосумку, бажано, щоб воно вже було у замороженому вигляді. Термопакет допоможе підтримувати низьку температуру протягом 15 годин, а термосумка допоможе збільшити термін зберігання продукту практично у два рази.



М'ясо можна зберігати без холодильника / Фото Pexels

М'ясо також можна обмазати свинячим жиром чи смальцем. Це може видатися вам дивним методом зберігання, проте він і справді працює. Річ у тому, що жир допомагає утворити плівку, яка блокує проникнення бактерій. Після того, як ви змастите м'ясо, його варто загорнути у тканину чи папір та за можливості покласти у темне прохолодне місце. Таким методом м'ясо може зберігатися протягом 96 годин.

Також ви можете проварити м'ясо, якщо хочете подовжити термін його зберігання. Вам потрібно залити водою м'ясо, додати туди 5 – 6 ложок солі та варити 3 – 4 хвилини. Після цього зберігайте м'ясо в закритій тарі та в темному і прохолодному місці.

Також м'ясо для зберігання можна обробити оцтом. Перед цим м'ясо, звісно ж, потрібно помити чистою водою та дати їй стекти. Після цього замочіть м'ясо у оцті та обмотайте бавовняною тканиною.