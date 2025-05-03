Чому смородину треба обприскувати содою: ріст ягід буде шаленим

Для того, щоб смородина дала хороший урожай її треба підживлювати. Серед багатьох органічних та мінеральних добрив, садівники розповіли про обприскування кущів содою.

Розчин з соди допомагає від різних захворювань та шкідників, а також сприяє зміцненню кущів, пише 24 Канал. Є кілька застосувань соди, про які розповіли дачники.

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Чому смородину треба обприскувати содою

Щоб захистити кущі від шкідників, рослину потрібно обприскати від попелиці. На 1 літр води знадобиться 2 столові ложки соди. Метод є досить хорошим та допоможе вберегти кущі від шкідників. Нашестя попелиці допомагає зупинити кальцинова сода. Її можна використати, якщо поруч немає соди харчової.



Смородину можна обприскати содою / Фото Pexels

Окрім того, сода чудово допомагає від борошнистої роси. Щоб позбутися кущам цього захворювання, потрібно змішати соду з невеликою кількістю мила. Для досягнення максимального ефекту, потрібно цим розчином обробляти кущі кожних 2 тижні вранці чи ввечері.

Як підготувати смородину содою

Для покращення росту смородини й зміцнення її імунітету, садівники радять підживлювати кущі харчовою содою. У 5 літрах води розведіть столову ложку соди й полийте смородину під корінь. Таке підживлення чудово покращує стан смородини й сприяє гарному врожаю.

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Внесення соди в ґрунт здатне наситити смородину необхідними елементами – натрієм на калієм й навіть стимулюватиме ріст та розвиток кущів. Сода є безпечною на відміну від інших препаратів та цілком універсальним засобом.