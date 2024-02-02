Кортизол називають "гормоном стресу" через те, що він відіграє основну роль у нашій біологічній реакції на стрес. Втім, люди схильні думати тільки негативно про цей гормон, хоча насправді він є дуже важливим для багатьох функцій і систем організму.

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Що таке кортизол і для чого він потрібний?

Кортизол відіграє життєво важливу роль в організмі людини. Виробляється вашими наднирковими залозами, розташованими над нирками, він регулює метаболізм, зменшує запалення, допомагає формувати пам’ять і справляється зі стресом,

– розповів лікар Кевін Хаффман.

У надзвичайних та страшних ситуаціях надниркові залози виділяють більше кортизолу в кров і прискорюють пульс та артеріальний тиск в очікуванні загрози. І цей гормон є надзвичайно важливим для виживання, але проблеми виникають тоді, коли система виробляє надто багато кортизолу, і тоді тіло залишається у стані постійного стресу.

Та, на щастя, кілька звичок допоможуть вам взяти рівень свого стресу під контроль.

Висипайтеся

Достатній сон має дуже важливе значення у загальному здоров'ї організму. Втім, приблизно третина дорослих людей не отримують достатню кількість сну щоночі – а це від 7 до 9 годин.

А позбавлення сну може мати як короткострокові, так і довгострокові наслідки для вашого організму. Зокрема, це може стосуватися і здатності керувати стресом і регулювати його.

Регулярно займайтеся спортом

Регулярні фізичні вправи можуть бути більш потужним руйнівником стресу, ніж ви собі уявляєте. Ви маєте прагнути до 30 хвилин фізичної активності кожного дня – будь-то йога, біг чи навіть просто швидка ходьба.

Фізичні навантаження – це те, що може розвіяти ваш стрес, а також сприятиме вивільненню хімічних речовин, які сприяють гарному самопочуттю – зокрема серотоніну та ендорфінів.

Практикуйте техніки релаксації

Якщо ви зможете опанувати техніки управління стресом, це може чимало дати для вашого ментального здоров'я. Допомогти можуть вправи на глибоке дихання чи прогресивне розслаблення м'язів. Все це може знизити рівень кортизолу та покращити загальний стан здоров'я.

Вивчайте, що викликає у вас стрес

Для того, щоб максимально уникати стресу, ви маєте знати, що саме його викликає – неважливо, чи це фізичні, чи психологічні фактори. За допомогою цього усвідомлення ви зможете позбутися принаймні невеликої частини звичного стресу та дуже скоро почуватиметеся краще і більш впевненою

Знайдіть хобі

Ви не завжди можете керувати факторами стресу у своєму житті, проте якщо ви знайдете регулярне заняття, яке для вас приємне та приносить щастя, це може заспокоїти вас та відволікти від негативних думок.

Окрім того, так ви зможете у здоровий спосіб впливати на свій настрій. Дослідження показують, що творча і мистецька діяльність може бути надзвичайно терапевтичною для управління стресом.