Колір гортензії можна змінити: дивовижні секрети від садівників

Гортензія є неймовірно красивою рослиною, яка здатна прикрасити увесь сад пишними квітами та яскравими кольорами. Не всі про це знають, але гортензія може змінювати кольори й перетворитися з білої на кремову, а з бузкової на темно-синю.

Процес зміни кольору робить гортензії ще привабливішими, пише 24 Канал з посиланням на "Садівник". Дачники розповіли кілька секретів, які допоможуть вплинути на забарвлення гортензії.

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Кущі гортензії є досить вибагливими й вимагають певного догляду. Залежно від кислотності ґрунту, квіти здатні змінювати забарвлення. На кислих ділянках будуть рости блакитні та сині квіти, а от на лужному ґрунті очікуйте на рожеві чи бузкові суцвіття. Білі та кремові гортензії ростуть на нейтральній ділянці.

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Як зробити блакитну та синю гортензію?

Для отримання холодних відтінків, дачники радять підвищити кислотність ґрунту. Раз на місяць потрібно додавати сульфат алюмінію. Невелику кількість потрібно розсипати біля куща та добре підлити. Оцтовий розчин може бути альтернативою. На 10 літрів води знадобиться 50 міліграмів засобу.

Кислий торф природно знижує pH ґрунту. Утворенню синіх квітів сприятимуть добрива з підвищеним вмістом калію. Стабільну кислотність допоможе підтримувати мульчування тирсою чи хвойною підстилкою.



Біла гортензія може стати блакитною / Фото Pexels

З часом ці дії призведуть до зміни складу ґрунту, тож рожеві квіти цілком можуть стати блакитними чи синіми.

Як зробити рожеву гортензію?

Для отримання теплих кольорів квітів, потрібно знизити кислотність. До ґрунту рекомендовано додавати доломітове борошно, яке впливає на підлуження. Додавати можна ще вапно чи крейду, втім результату слід очікувати за кілька місяців.

До слова, раніше ми розповідали про ще один липневий лайфхак – як посіяти гортензію, аби вона вже скоро вразила цвітінням.

Дачники радять додавати органічне добриво, яке перегнило. Свіжий гній вносити не можна, бо він здатен нашкодити. Додатково можна застосовувати мінеральні добрива, які містять кальцій, азот та калій.