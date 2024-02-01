Ви могли про це не знати, проте насправді досить мало дорослих людей отримують достатню кількість клітковини щодня. Наприклад, у США тільки 7% дорослих їдять рекомендовану норму. І дієтологиня Дестіні Муді поділилася кількома ознаками того, що ви не споживаєте достатньо цієї речовини.

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Ви відчуваєте сонливість після прийому їжі

Дослідження показують, що клітковина може запобігти падінню рівня енергії та підтримувати збалансований рівень цукру в крові. А відчуття втоми після їжі може означати, що ви отримали недостатню кількість клітковини.

Їжа, багата клітковиною, сповільнює перетравлення їжі, а це означає, що глюкоза з їжі надходить у вашу кров поступово,

– пояснила дієтологиня.

Ви маєте закрепи

Клітковина сприяє плавному випорожненню, тож якщо ви часто відчуваєте закрепи, можливо, вам варто додати до свого раціону більше фруктів, овочів, бобових та цілозернових продуктів.

Приблизно 77% людей, які страждають від закрепів, змогли впоратися із цією проблемою, коли додали до свого раціону більше клітковини. Нерозчинна клітковина, яка є у фруктах та овочах, діє як щітка для чищення травної системи та може рухатися уздовж стінок кишківника та перешкоджати застряванню перетравленої їжі.

Ви ніяк не можете втамувати голод

Клітковина – це саме та речовина, що може підвищити ситість та вберегти вас від переїдання. Втім, якщо ви постійно відчуваєте голод, це може свідчити про те, що ваш раціон незбалансований і у ньому бракує клітковини.



Клітковина допомагає втамувати голод / Фото Pexels

Коли ви споживаєте продукти, у яких є багато цієї речовини, ваш шлунок спорожнюється повільніше, адже клітковина повільно розщеплюється. Окрім того, вона розширюється, коли поглинає воду у кишківнику. А обидві ці функції сприяють тривалому відчуттю ситості.

Ви набираєте вагу і не можете зрозуміти, чому

Виявляється, якщо ви будете їсти надто мало клітковини, ви маєте дуже високі шанси отримати кілька зайвих кілограмів. Це через те, що продукти з клітковиною, як правило, менш калорійні, ніж м'ясо та молочні продукти. І якщо ви будете їсти більше овочів та фруктів, це точно допоможе вам схуднути.