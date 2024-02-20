Можливо, вам вже доводилося чути про те, що кожній людині варто намагатися випивати від 6 до 8 склянок води кожного дня, проте деякі експерти припускають, що насправді буде достатньо і менше. Про корисну звичку, якої варто набути усім людям, розповів доктор Майкл Мослі.

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Яка звичка дуже корисна для здоров'я?

Можливо, вам не потрібно насправді пити прямо 6 – 8 склянок води кожного дня, та є простий спосіб перевірити, чи достатньо тієї кількості, яку ви споживаєте кожного дня.

Багато сперечаються про те, скільки води ви повинні пити, але дуже просте емпіричне правило полягає в тому, щоб намагатися випивати велику склянку води під час кожного прийому їжі,

– поділився лікар.

Він також зауважив, що ви точно не забудете споживати воду, якщо будете пити її таким чином. Окрім того, дуже важливо підрахувати, скільки разів ви ходите до туалету кожного дня – і саме це допоможе визначити, чи ви п'єте досить багато води.



Пити воду дуже корисно для здоров'я / Фото Pexels

Деякі інші експерти також вважають, що кількість відвідувань туалету може сигналізувати про те, чи ви достатньо споживаєте води. Ви повинні відвідувати вбиральню приблизно шість – сім разів на день.

Якщо ви збираєтеся до туалету лише три-чотири рази на день, то, ймовірно, ви п’єте недостатньо. І якщо ви ходите більше семи чи восьми разів на день, то, ймовірно, ви п’єте занадто багато. Отже, все, що більше або менше ніж п’ять або сім разів, може бути ознакою того, що вам потрібно додати кілька чашок або забрати,

– поділився доктор.

Зверніть увагу також і на попереджувальні ознаки зневоднення: відчуття спраги, виділення темної сечі, відчуття втоми та запаморочення.