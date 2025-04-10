Потрібно посадити біля дому ці кущі та дерева: притягнуть багатство та успіх
- Вважається, що вишня, шипшина, калина, яблуня та акація мають позитивну енергетику та приносять багатство, успіх, любов і злагоду.
- Кожне з цих дерев і кущів має свої унікальні властивості, такі як захист від недоброзичливців, підвищення родючості, зняття стресу та зміцнення сімейних зв'язків.
Подвір'я біля приватного дому можна прикрасити різноманітними рослинами, аби створити затишок та приємний затінок. Та до їхнього вибору варто поставитися відповідально.
Пращури вірили, що до вибору дерев і кущів, які ви садите прямо біля дому, потрібно ставитися надзвичайно уважно, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Річ у тому, що кожна рослина має свою енергетику, і не завжди вона позитивна.
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Вишня
Вважається, що посадити біля свого дому вишню – це дуже гарна прикмета. Це дерево є справжнім символом достатку та родючості, і через це її також вважають оберегом від різних недоброзичливців. Якщо посадити її недалеко від входу до дому, начебто люди з поганими думками не зможуть у нього потрапити.
Вважається також, що якщо під час цвітіння вишні розвести під нею багаття, це приверне у дім справжнє багатство.
Шипшина
Згідно з народними повір'ями, шипшина – це кущ, що може охороняти радість та достаток у родині. Цій рослині приписують винятково позитивні якості, і вірять, що вона не може принести нічого поганого.
Основне значення шипшини в езотериці та прикметах – любов, пристрасть та міцні сімейні зв'язки.
Шипшину варто посадити біля дому / Фото Pexels
Калина
Це – дуже гарний варіант для того, аби посадити біля дому. Вона начебто може заспокоювати нервову систему та допомагає одужувати під час хвороб. Калина – це захисна рослина, а також її вважають символом злагоди.
До речі, раніше ми вже розповідали, чому не можна рубати калину, і що буде, якщо порушити цю важливу прикмету.
Яблуня
Вірять, що якщо посадити яблуню біля вікон кімнати дівчини, вона виросте красивою, чарівною та матиме небачену удачу у коханні. Окрім того, яблуня також приносить радість та злагоду молодятам.
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Акація
Ця рослина позитивно впливає на продовження роду, може принести у родину мир, зменшити кількість сварок та скандалів. Окрім того, вірять, що це дерево начебто знімає стрес та може покращувати настрій.