Які дерева не можна обрізати навесні: не робіть цього в жодному разі

Навесні садівники беруться до роботи та не лише готуються до посіву квітів й овочів, але й починають доглядати за деревами та кущами. Якщо ви ще не встигли виконати всі сезонні справи, то спішимо нагадати, що для деяких дерев обрізка у квітні є категорично забороненою.

Найкращий час для обрізки дерев – початок березня, але найкраще фахівці радять проводити обрізання після закінчення періоду вегетації та до початку набухання бруньок. У квітні обрізання робити запізно, бо бруньки вже зацвіли.

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Якщо бруньки вже з’явилися на плодових деревах, то обрізати їх не можна, бо ви лише пошкодите їх.

Обрізати вишні не рекомендовано, бо бруньки в них розташовані на кінчиках гілок. Черешню, персик та абрикоси можна обрізати після закінчення вегетації. Вони ростуть швидко, тому їх треба регулярно вкорочувати, бо інакше буде мало урожаю. Також можете обрізати і високорослі яблуні.



Названо дерева, які не можна обрізати / Фото Pexels

Підрізання верхівки плодових дерев

Перше обрізання плодових дерев, які були висаджені ще восени, проводять навесні. Вкорочувати треба скелетні гілки, а потім формувати верхівку. Потужні гілки рекомендовано обрізати на 1/3, слабкі – на 1/2, а непотрібні – на кільце.

А ще в молодих деревах в перші роки після висаджування необхідно прибирати вертикальні гілки. Починайте обрізання з літніх сортів, поступово переходячи до пізньостиглих.

Коли не можна підрізати яблуню

Весняне обрізання може лише нашкодити плодовому дереву, тому час санітарного догляду за яблунями – осінь. Обрізання проводьте на початку листопада до перших заморозків. Зробіть це, щоб зрізи встигли зажити.