Найкращі дрова для шашлику: з ними м'ясо смакуватиме найкраще

Весна – це час, коли чимало людей вибираються на природу на шашлики, особливо коли починається тепло. Та для того, щоб приготувати ідеальні страви на мангалі, потрібно знати, які дрова обрати.

Звісно, основна причина пікніків на природі – це поласувати смачними шашликами. І вам могло здаватися, що їхній смак залежить тільки від якості м'яса та майстерності того, хто їх готує, проте це не так. У цій справі важливі навіть дрова, які ви обрали.

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Які дрова не варто використовувати для шашлику

Якщо ви хочете насолодитися смачним шашликом, запам'ятайте, що не можна використовувати для смаження на мангалі дрова з хвойних дерев. Вони можуть виділяти смолу, яка може зіпсувати не тільки ваше м'ясо, але навіть і сам мангал.

Натомість ви можете взяти дрова з інших видів дерев, та навіть вони іноді можуть зіпсувати шашлик. Саме через це так важливо звертати увагу на зовнішній вигляд дров та їхній стан.

Ніколи не варто брати для приготування шашлику трухляві та гнилі дрова. Вони майже не будуть горіти і не здатні дати достатньо жару, щоб м'ясо справді приготувалося.

Не використовуйте також фарбовану деревину, адже вона може виділяти небезпечні хімічні речовини під час горіння. Вони і зіпсують м'ясо, і можуть нашкодити вашому здоров'ю. Не підійдуть для шашлику і вологі бруски дерева, адже вони не дадуть жару – тільки кіптяву і велику кількість густого диму.

Які дрова найкраще підходять для шашлику

Найкращими для смаження вважають фруктові дерева, але інколи ви можете також використовувати березу чи дуб