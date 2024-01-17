Хронічне запалення може завдати чималої шкоди організму, і воно може виникнути через чималу кількість факторів: зокрема, через тривалий вплив навколишнього середовища, стрес чи погане харчування. Та, на щастя, деякі продукти можуть допомогти вам подолати задіяну шкоду. Про те, які саме фрукти варто їсти, розповіла дієтологиня Дженіс Чоу.

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Яблука

Так, звичайнісінькі яблука, які ви можете легко купити у будь-якому магазині, можуть бути надзвичайно корисними для вашого здоров'я. Тож коли навантажуєте свій кошик під час покупок, не забудьте про ці соковиті фрукти, що просто насичені антиоксидантами.

У яблуках можна знайти вітамін С, кверцетин та флавоноїди, а також у них досить багато клітковини. Та для того, щоб її отримати, вам не варто чистити яблука, натомість їжте їх зі шкіркою.

Ягоди

Споживання ягід на регулярній основі може і справді зменшити ризик захворювань. У ягодах можна знайти досить багато клітковини та антиоксидантів, зокрема і вітаміну С.

Також у ягодах містяться антоціани – а це рослинні пігменти, що надають багатьом ягодам яскраві відтінки.



Ягоди можуть боротися із запаленням / Фото Pexels

Фрукти з кісточками

Якщо ви полюбляєте персики, сливи та вишні – це чудово, адже у цих продуктах також міститься незліченна кількість корисних для вас поживних речовин. Окрім антиоксидантів та клітковини ви можете знайти у них також антоціанти та фенольну кислоту.

Цитрусові фрукти

Мало хто не чув про користь цитрусових – і апельсинів, і грейпфрутів, і лимонів. У них міститься досить багато антиоксидантів, а саме флавоноїдів та вітаміну С. Всього у половині склянки грейпфрута ви легко знайдете приблизно 40% від рекомендованої добової норми вітаміну С.

Втім, зважайте, що деякі ліки можуть потенційно реагувати на цей фрукт, тож проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як додавати його до свого раціону.

Зерна граната

Коли ви жуєте хрусткі та соковиті зерна граната, ви можете не тільки насолодитися незвичним смаком, але і отримати досить велику кількість клітковини та антиоксидантів.

Не усі про це знають, проте гранат також багатий на вітамін С, а також антоціани та фенольну кислоту, і усі ці речовини допомагають боротися із запаленням.

До того ж гранат чудовий і тим, що його можна додавати і до солодких, і до солоних страв.

Ананас

Зима – це чудовий час, щоб додати до свого раціону цей неймовірний і дуже корисний фрукт. У ананасі ви можете знайти сполуку, що називається бромелайн, і вона має властивості зменшувати запалення. Окрім того, цей фрукт також є хорошим джерелом клітковини та антиоксидантів – вітаміну С та вітаміну А.