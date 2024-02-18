Серцевий напад може виникнути, коли приплив крові до серця надто низький або ж заблокований. А закупорка судин часто спричинена накопиченням тромбів чи жирових речовин – зокрема і холестерину. Доктор Ернст фон Шварц розповів про приховані причини серцевого нападу.

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Що може призвести до серцевого нападу

Неприємні суміші у артеріях можуть розірватися та призвести до утворення тромбу, що може повністю заблокувати ваші кровоносні судини та викликати неприємний стан. І хоча досі незрозуміло, чому ці бляшки розриваються, існують певні тригери, які можуть спровокувати їхнє утворення.

На щастя, кардіолог виявив деякі приховані причини накопичення цих жирових речовин, а також серцевих нападів. Звісно, деякі фактори – наприклад, наявність діабету чи вашу сімейну історію, змінити неможливо, проте на інші ви можете вплинути.

Зокрема, на ризики серцевого нападу може вплинути куріння, високий кров'яний тиск, високий рівень цукру та холестерину, а також малорухливий спосіб життя. І для того, щоб знизити ризик виникнення інфаркту, кардіолог радить намагатися контролювати усі ці фактори.



Здоровий спосіб життя дуже важливий для зменшення ризиків серцевого нападу / Фото Pexels

Для того, щоб контролювати артеріальний тиск та рівень цукру, ви можете почати займатися спортом. Для цього вам потрібно займатися від 20 до 30 хвилин принаймні п'ять разів на тиждень.

І це не тільки допоможе вплинути на ваш тиск та рівень холестерину, але і зменшить кількість часу, який ви проводите сидячи – а це ще один небезпечний фактор, який може призвести до серцевих нападів.

Та фізична активність не буде повністю ефективною без переходу на правильне харчування, тож це ще один фактор, на якому вам варто зосередити свої зусилля.