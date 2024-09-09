Ці 10 квітів можна посадити під зиму: вони зацвітуть вже навесні

Коли починається вересень, городники все більше думають про посадку декоративних рослин. І недарма, адже чимало з них можуть чудово перезимувати і вразити цвітінням вже наступного сезону.

Висаджувати декоративні рослини восени – це дуже зручно, і до того ж навіть корисно для самих рослин. Загартовані зимовими холодами, вони стануть більш стійкими до хвороб, шкідників та, звісно ж, температурних перепадів.

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Айстра однорічна

Ця рослина найкраще ростиме на сонячній ділянці із пухким ґрунтом, який має нейтральну кислотність. Не можна садити ці квіти після айстр, тюльпанів та гладіолусів. Не забудьте перед посадкою підняти ділянку на 15 – 20 сантиметрів, аби там не застоювалася вода.

Чорнобривці

Ці рослини не тільки красиві, але й корисні для городу. Завдяки своїй кореневій системі вони можуть відлякувати нематод. І попри те, що осінній полив для рослин допускається, варто проводити його тільки у регіонах із м'якими зимами. Сіяти потрібно після заморозків, а потім засіяти канавки теплим ґрунтом та шаром торфу. Також можна захистити рослину шаром з агроволокна.



Чорнобривці можна садити восени / Фото Pexels

Календула

Ця квітка надзвичайно невибаглива, тож може добре перенести холоди. Сіяти можна під зиму практично будь-де і у будь-який ґрунт. Приступати до посадки потрібно тоді, коли середня температура триматиметься на рівні 0 градусів, а вночі з'являться заморозки.

Аліссум

Ця рослина починає цвісти на самому початку літа і не припиняє до морозів. Буде відмінним вибором для кам'янистих та сухих ділянок, а осінній посів дозволяє отримати сильну та здорову розсаду.

Хризантема

Для посіву потрібно обрати сонячну ділянку, на якій немає протягів, але яка добре провітрюється. Хризантеми не переносять застоїв води, тому садити варто на пагорбах, схилах чи невеликих височинах.



Хризантеми можна висаджувати у холодний час / Фото Pexels

Флокси однорічні

Насіння буде добре переносити морози, але якщо у вашому регіоні часто трапляються відлиги, воно може передчасно прорости і загинути за наступної хвилі холодів. У такому випадку потрібно подбати про укриття для рослини з плівки чи перевернутих ящиків.

Аквілегія

Насіння цієї рослини потребує стратифікації, тож осінній посів стане просто ідеальним варіантом. Квітка не переносить осінню посадку, тож потрібно одразу ж визначитися з місцем, де вона буде рости.

Гайлардія

Для посіву потрібно обирати тільки ділянки, які є добре дреновані та з пухким ґрунтом. У глинистому рослина просто може не зійти. Посадковий матеріал добре переносить холод, та захист все ж не завадить.

Гіпсофіла

Цю рослину потрібно відразу ж висівати на постійне місце. Згодом гіпсофіли розростаються, тож намагайтеся висаджувати рослини вільно – на метр достатньо буде всього 2 – 3 рослини.

Дельфініум

Ця декоративна рослина легко витримує будь-які помірні морози, тож не бійтеся висаджувати її під зиму. Якщо осінній посів не вдався, ви можете зберігати насіння в холодильнику до наступної можливості його висадити.