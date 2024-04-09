Ці квіти потрібно посадити в квітні: влітку вони вразять цвітінням

Щойно дні стають довшими, а погода – теплішою, настає ідеальний час для посадки багатьох культур. І подбати цього місяця потрібно не тільки про город, але і про сад та клумбу.

Існує дуже багато різних видів квітів, які ви можете висадити у себе в саду у квітні. Рання весна – це саме той час, коли потрібно звернути особливо пильну увагу на ваш сад та зайнятися обрізками та посадками.

Цікаво Ці 4 квітки потрібно обрізати вже зараз: влітку вони будуть цвісти пишніше

Анжеліка гігас

Цей насичений фіолетовий багаторічник може внести деяку різноманітність у вашу пишну зелень. Висаджують його садівники протягом досить тривалого терміну – з березня і аж до травня, але обов'язково після того, як пройдуть останні заморозки.

Цвітіння цієї квітки почнеться влітку і триватиме до березня. Вона також може приваблювати бджіл та метеликів і стане бажаним доповненням для будь-якого саду.

Нікоціана

Нікоціани можуть мати різні кольори – від блакитного до фіолетового. Та полюбляють їх садівники перш за все за цікавий солодкий аромат, який стає особливо насиченим вночі. Насіння можна посадити в саду вже в квітні, і літніми вечорами ви зможете насолоджуватися і привабливим цвітінням, і неймовірним запахом.

Маки

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini . Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Ці червоні квіти сіють з березня по травень, а цвісти вони будуть все літо і аж до осені. До того ж ці квіти мають досить велику різноманітність сортів та навіть кольорів. Серед найбільш популярних – помаранчевий каліфорнійський мак та польовий мак.

Чорнобривці

Ця рослина – чи не перший варіант, що приходить в голову, коли думаєте про те, що ж потрібно посадити в саду. І, варто додати, що цей варіант майже безпрограшний, адже майже всі полюбляють чорнобривці.

Вони красиво цвітуть та прості у догляді. Втім, вам потрібно враховувати, що чорнобривці не переносять надто сухий ґрунт, тож вам потрібно подбати про ретельний полив, щоб земля постійно залишалася трохи вологою. Також садити їх потрібно у місцях, де вони будуть отримувати досить багато сонця.