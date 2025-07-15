Ці 5 квітів можна посадити у липні: зацвітуть за лічені тижні

Дуже часто садівники висаджують квіти, які цвітуть навесні та в першій половині літа, і через це у серпні та восени сади виглядають досить тьмяними. Та це ще можна виправити, досадивши кілька видів рослин.

Пишний осінній сад, що за мальовничістю не поступається весняному чи літньому – це мрія багатьох квітникарів. І втілити її досить просто: потрібно прямо зараз посадити кілька рослин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Які квіти можна посадити у липні?

Цинії

Цинії – це одні з найкращих квітів для липневої посадки, адже вони люблять тепло та дуже швидко ростуть. Найкраще вони проростатимуть у теплому, добре дренованому ґрунті – і за таких умов потішать цвітінням всього за кілька тижнів.

Ці квіти обожнюють запилювачі, і вони чудово виглядають в будь-якому саду.

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Настурції

Якщо ви шукаєте красиві та унікальні однорічні рослини – тоді настурції стануть чудовим варіантом. Їх можна вирощувати і на клумбі, і в контейнерах, і вздовж парканів чи доріг. Вони непогано ростуть у бідному ґрунті та після того, як приживуться, потребують мінімум догляду.

Чорнобривці

Це не тільки яскраві та красиві, але й дуже корисні квіти. Дуже часто чорнобривці висаджують не тільки в саду, але й на городі – адже вони своїм запахом можуть відлякувати чимало шкідників, а їхні пелюстки згодом стають чудовим добривом.



Чорнобривці можна висадити у липні / Фото Pexels

Осінні крокуси

Садівники радять висаджувати осінні крокуси вже у липні – аби до осені в них був час прижитися, а тоді розкрити своє пишне і красиве цвітіння. Крокуси – це чудовий варіант для "оживлення" клумб у вашому саду, що можуть у цей час виглядати досить похмурими.

Космеї

Ці квіти можна сміливо садити у липні, адже вони практично створені для спекотної погоди. Легкі пір'ясті рослини проростають з насіння за лічені тижні та досить швидко починають цвісти.

Вони чудово почувають себе у бідному ґрунті за мінімального поливу.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, які ще квіти можна посадити у бідному та посушливому ґрунті.