У зимовий період дуже важливо підвищувати імунітет, адже саме імунна система допомагає захистити організм від бактерій та вірусів.

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Для сильного імунітету потрібен якісний сон, збалансоване харчування та вживання корисних напоїв. Про них розповіла дієтологиня Джулі Аптон.

Вода

Наш організм на 60-70% складається з води, тому важливо поповнювати організм рідиною для підтримки функціонування імунної системи. Зневоднене тіло може легше підхопити бактерії чи віруси.

Зелений чай

Цей напій багатий на корисні поліфеноли-флавоноїди, які приносять користь для здоров’ю. Вони знижують ризик серцевих захворювань та боряться з системним запаленням.

Дослідження в журналі Molecules зазначає, що зелений чай зміцнює імунітет завдяки антиоксидантам, що містяться в ньому, які захищають від хвороб та інфекцій.

Кефір

У кефірі містяться різні корисні пробіотики, які допомагають підтримувати баланс мікробіоти шлунково-кишкового тракту. У журналі Nutrients зазначають, що кефір має антиоксидантні, протимікробні, протизапальні, ранозагоювальні переваги для здоров’я.

Лимонно-імбирний чай

Чай зі свіжого тертого імбиру та скибочок лимона здатен підтримувати імунітет. У лимоні міститься вітамін С, який має протизапальні властивості, а імбир має сполуки, які допомагають зменшити запалення.



Чай з лимоном та імбирем покращує імунітет / Фото Pexels

Апельсиновий сік

Не дарма нам радять вживати апельсиновий сік, коли ми хворіємо. Цитрусовий сік насправді може зміцнити імунну систему. Дослідження у журналі Frontiers in Immunology показало, що вітамін С і фолієва кислота, які містяться в цитрусових мають протизапальну дію і підтримують імунітет.

Томатний сік

Помідори також багаті вітаміном С і лікопіном – корисним антиоксидантом, який має багато корисних для здоров'я властивостей та допомагає знизити системне запалення.