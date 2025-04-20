5 сонцелюбних однорічників, що цвітуть цілий сезон: варто їх посадити

Якщо ви хочете заповнити сонячні ділянки свого саду яскравими квітами, що не вимагають багато догляду, тоді варто подбати про те, аби підшукати вдалі рослини для цього.

Квітень – це час, коли садівникам вже потрібно подбати про посів різноманітних рослин на клумбах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І від маленьких квітів до високих, можна знайти чимало ідеальних варіантів для вашого саду.

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Цинія

Ці квіти – приголомшливі однорічні рослини з округлими, подібними до ромашок квітів багатьох відтінків – жовтого, рожевого, фіолетового, оранжевого, білого та навіть зеленого. Ці неймовірні рослини найкраще ростуть на сонячних ділянках.

Цинії можуть бути досить посухостійкими, і це робить їх ідеальними кандидатами для сонячних місць. Окрім того, вони можуть приваблювати метеликів та корисних комах, а це робить їх гарним вибором для посадки біля городів.

Чорнобривці

Ці популярні однорічники мають пишні, повні квіти у відтінках червоного, золотого, помаранчевого чи жовтого. Вони життєрадісні, невибагливі у догляді та процвітатимуть на сонячній ділянці із добре дренованим ґрунтом.



Чорнобривці можна посадити на сонці / Фото Pexels

Квіти потрібно регулярно очищати, аби вони залишалися здоровими. Окрім того, вони вразливі до шкідників, як-от попелиця, тож за цим потрібно уважно стежити.

Жоржини

Жоржини мають приголомшливі гофровані пелюстки практично усіх кольорів – від фіолетового та синього до рожевого та білого. Існує незліченна кількість гарних сортів, і вони чудово стоять у букетах.

Жоржинам потрібно принаймні 6 годин сонця кожного дня, тож варто обрати для них добре освітлену ділянку.

До речі, пахнуть жоржини також неймовірно. А раніше ми розповідали про кілька інших квітів, які мають неймовірний аромат – варто посадити їх у себе в саду.

Герань

Герань – це сонцелюбна рослина, що має чимало різновидів, і усі з різноколірними квітами, які розташовані в одинарних чи подвійних пелюстках. Вони мають рясне та довге цвітіння різних кольорів.

Герані полюбляють спекотне літнє сонце та будуть чудово процвітати навіть у найжаркішу погоду.

Соняшники

Це – справжній символ сонячного світла і, звісно ж, вони чудово ростуть на сонячних ділянках. Ці яскраво-жовті однорічними мають велике цвітіння, яке триває від літа і аж до початку осені.