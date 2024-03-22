Примножить урожай всіх овочів: що треба посадити біля часника

Городники вже давно знають певні секрети, які допомагають їм вирощувати великі урожаї. А все полягає у пральному сусідстві. Посаджені поруч овочеві культури можуть добре впливати на ріст одне одного, тому розповімо, що ж саме треба посадити біля часника.

Весна – час посадки овочів, тому треба ретельно підготуватися та дізнатися, які рослини допоможуть часнику добре рости. Він виділяє речовини, які називаються фунгіцидами. Вони мають відлякувальну та протигрибкову дію.

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Також часник виділяє фітонцид, який знищує патогенні бактерії, а це означає, що він здатен захищати сусідніх рослин від різноманітних хвороб та відлякувати комах.

Що посадити біля часника

Томати

Ефірні олії часника здатні захистити томати від кліщів, білокрилки та зменшити ризик фітофторозу. Томати теж допомагають часнику, оскільки захищають його від парші. Важливо лише не висаджувати ці культури два роки поспіль.

Капуста

Посаджену капусту біля часника оминатимуть гусениці, мушки та слимаки. Втім є певний нюанс: капуста здатна перебрати на себе більшість поживних речовин, тому головки виростуть невеликими.

Огірки

Огірок часто страждає від грибкових захворювань та комах, а часник буде діяти як природний захист, тож збереже овочі цілими та неушкодженими.



Біля часника можна садити огірки, картоплю, зелень / Фото Pexels

Картопля

Часник можете висаджувати між рядами картоплі, для якої небезпечним є колорадський жук. Відігнати його зможе часник, тож отримаєте гарний урожай картоплі.

Зелень

Вся садова зелень добре вживається з часником. Щавель, шпинат, петрушка й кріп можуть бути посаджені у відкритому ґрунті чи теплиці. Вони допомагають одне одному набрати вітаміни й соковитість.

Морква

Фітондици, які містяться в часнику, будуть відлякувати від моркви попелицю, листоблошку та морквяну муху.