Після усіх святкувань ви можете відчувати себе трохи втомленими. Але вашому організму також потрібний час для того, щоб оговтатися від усієї шкідливої їжі, що ви вживали протягом цього часу. Тож дієтологиня Джессіка Болл підказала кілька овочів, які точно вам у цьому допоможуть.

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Капуста

Капуста чудова не тільки тим, що у ній міститься чимало вітамінів та мінералів, але й тим, що її можна додавати буквально до будь-яких страв. Вона чудово смакуватиме у салаті чи у вершкових запіканках, або ж навіть у ваших улюблених рецептах супів.

Тож якщо у вашому холодильнику лежить качан капусти, ви точно легко знайдете спосіб його використати. А через велику кількість корисної клітковини у цьому овочі ви відчуєте ситість та зможете уникнути небажаного переїдання.

Морква

Можливо, ви вже чули про те, що морква корисна для того, щоб зберегти здоровий зір, і у цьому насправді є частка правди. Річ у тому, що морква багата на бета-каротин, який є потужним антиоксидантом та має протизапальну дію.

Вживання моркви також може підтримати ваш імунітет, серце, здоров'я шкіри тощо. Окрім того, вона надзвичайно дешева та доступна, а це робить її ідеальним овочем для того, щоб додати до свого раціону цієї зими.

Листова зелень

Ви, певно, не здивовані тим, що листова зелень надзвичайно корисна. У ній досить багато і клітковини, і вітамінів, і поживних речовин. Зокрема, у листовій зелені можна знайти фолат, магній, кальцій та калій. Та чи знали ви, що більшість вашої улюбленої зелені взимку насправді в сезоні?

Це означає, що той пучок зелені, який ви купуєте в магазині, був зібраний на піку стиглості та принесе вам максимальну користь.



Зелень містить багато клітковини / Фото Pexels

Буряк

Цей простий овоч надто рідко згадують у списках поживних і корисних продуктів, та він може бути не тільки чудовим джерелом вітамінів та корисних речовин, але і смачним доповненням до вашого харчування. Так, коли його варять чи консервують, буряк і справді стає м'яким і дещо вологим, проте його також можна і смажити, і тоді він набуває хрусткого зовнішнього вигляду, а всередині цукерково-солодкий.

Буряк може стати чудовим доповненням до салатів та навіть основних страв, а також він може зберігатися в холодильнику тижнями та не псуватися.

Цвітна капуста

Цей овоч можна дуже легко зробити смачним. А його універсальність – це тільки одна із багатьох причин, чому вам варто додати його до свого раціону. Всього у одній порції цвітної капусти ви можете знайти майже 75% своєї добової потреби у вітаміні С та 20% від кількості вітаміну К, що ви маєте споживати кожного дня.

Також ви можете тримати капусту замороженою у своїй морозильній камері, і так вона не втратить ані смак, ані корисні властивості, а ви зможете діставати її саме тоді, коли вона вам потрібна та швидко готувати смачні страви.