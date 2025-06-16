Ці овочі варто садити поряд: урожай збиратимете відрами

Досвідчені городники вже знають, що підібрати рослин-компаньйонів та посадити їх разом – це вже половина успіху на шляху до отримання великого урожаю. Деякі рослини допомагають одна одній розвиватися та захищають від шкідників.

Деякі рослини, якщо посадити їх у правильному місці та обрати вдалих сусідів, можуть не тільки вирости більшими, але й мати кращий смак і покращити ґрунт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Кукурудза, квасоля та гарбуз

Ці три рослини можна сміливо назвати найкращими компаньйонами, адже вони чудово ростуть разом. Кукурудза забезпечує структуру, якою квасоля може підійматися вгору, а сама квасоля допомагає збагатити ґрунт азотом.

А ось щодо гарбуза, то він росте по самій землі і так може пригнічувати бур'яни, а також корисний для утримання вологи у ґрунті. Передусім садять кукурудзу, а вже тоді – квасолю та гарбузи.

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Морква та цибуля

Коли мовиться про компаньйонів в овочах, більшість пар працюють таким чином: один овоч відлякує шкідників, аби другий міг добре розвиватися та рости. І те саме стосується моркви й цибулі – адже остання може маскувати запах моркви, і тоді до неї не наближаються мухи та інші шкідники, які зазвичай турбують коренеплід.

Окрім того, морква має глибоке коріння, а цибуля – поверхневе, і тому вони не конкурують за воду та поживні речовини.

Помідори та базилік

Ці два продукти чудово поєднуються не тільки у вас на тарілці, але й у саду. Базилік природним чином відлякує шкідників – білокрилку, попелицю та навіть комарів. А це допомагає захистити помідори без необхідності використання різноманітної хімії.

До речі, раніше ми вже пояснювали, чому помідори чорніють на грядці та як можна цього уникнути – важливо знати, аби зібрати хороший урожай.



Помідори можна садити поряд з базиліком / Фото Pexels

Кріп та капуста

Це ще одне корисне поєднання овочів та трав, адже кріп – дуже ароматний та може привабити корисних комах. Вже тоді ці комахи полюють на гусениць та капустяну міль, яка може зіпсувати ваш урожай капусти.

Окрім того, кріп має дивовижну здатність прискорити ріст капусти та навіть покращити її смак.