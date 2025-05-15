Найгірші сорти помідорів, які не треба садити: урожаю не буде зовсім

Щоб мати хороший урожай, слід добре розбиратися на сортах, які здатні вродити за сезон чимало плодів. Багато дачників вирощують на своїх ділянках помідори. Є чимало хороших сортів, але серед них є й такі, які зовсім не варто садити, бо користі з них дуже мало.

Досвідчені городники вже розповіли про сорти, які краще не висаджувати на своєму городі, бо урожай від них буде плачевним, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію".

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Томати є досить популярними овочами для вирощування. Їх садять однаково часто разом з огірками чи цибулею. На ринку є дуже багато сортів, але важливо не помилитися, щоб не згаяти час на догляд й вирощування, бо є такі помідори, які не виправдовують очікувань.

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Сорт "Санька Агроном"

Колись цей сорт помідорів був популярним, але з часом його почали менше купувати. Смак ці томати мають не насичений, а плоди виростуть схожі на магазинні, без яскраво вираженого смаку. Також сорт має низький урожай та сильно схильний до розвитку фітофтори.



Сорти помідорів, які не варто садити / Фото Pexels

Сорт "Космонавт Волков"

Раніше цей сорт мав визнання, але згодом всі почали від нього відмовлятися, бо зрозуміли, що томати не мають яскраво вираженого смаку, а зовнішній вигляд зовсім неестетичний. Окрім того, сорт має низький рівень врожайності й проблеми з білокрилкою.

Сорт "Перцевидний жовтий"

Смакові якості цього сорту зовсім не вражають. Помідори є водянистими, які нагадують пластик. Також ці томати мають проблеми з утворенням пустоцвітів, тож це лише знижує їхню врожайність.

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Сорт "Сакура F1"

Цей популярний гібрид добре дозріває, але плоди мають невиразний смак та водянисту консистенцію. Томати зовсім не відповідають вимогам, тому краще їх не купувати.