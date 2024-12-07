Можливо, ви схильні крутитися уві сні, чи постійно шукаєте найбільш вдалу позу для відпочинку? Ви не одні – насправді більшість людей не можуть визначитися з ідеальною позою для сну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Всього кілька поз для сну можуть назавжди змінити ваш відпочинок та зробити його більш приємним та зовсім безболісним. І про 3 найкращі розповідає доктор Кевін Ліз.

Спати на спині

Виявляється, один з найпростіших та дієвих способів тримати хребет прямим – це просто спати на спині. Також буде корисно мати невелику подушку під колінами – це може зменшити тиск на поперек. Окрім того, будь-які точки тиску під час такого сну будуть усунені, і ви прокинетеся зовсім без болю.



Спати на спині дуже корисно / Фото Pexels

Сон на боці

Вагітним жінкам зазвичай радять спати на лівому боці, і це може також допомогти деяким людям, які страждають від печії та шлункового рефлюксу. Незалежно від того, на якому боці ви спите, може бути корисним покласти подушку між злегка зігнутими колінами. Так ви зможете тримати і стегна, і поперек рівними.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

"Невагома" поза

Якщо ваше ліжко може регулюватися, тоді можна спробувати практично ідеальну позу для сну, яка нагадує про невагомість. У такій позі голова та коліна людини мають бути злегка підняті над тулубом.

Таке положення дозволяє покращити не тільки дихання, але й кровотік. Окрім того, це може полегшити набряк, стрес та зменшити хропіння.