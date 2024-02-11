Їжа справді може серйозно впливати на те, як ви себе почуваєтеся. Тож вам точно варто зважати на те, що ви кладете на свою тарілку. Якщо ви додасте до раціону кілька здорових продуктів, ви будете почувати себе набагато краще.

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Горіхи та насіння

Ви вже точно знаєте, що антиоксиданти – це те, що вам потрібно шукати у продуктах, які ви споживаєте, і саме у насінні та горіхах цих речовин можна знайти найбільше. Окрім того, у горіхах ви також можете знайти і корисні жири – на кшталт тих, що містяться у рибі.

Антиоксиданти можуть боротися із вільними радикалами та запобігати старінню, а також зменшувати ризики хронічних захворювань, що пов'язані зі старінням.

Листова зелень

Якщо ви полюбляєте робити салати зі шпинату, листової капусти тощо, тоді ви вже робите вклад у своє здоров'я, адже ці продукти багаті різноманітними вітамінами, поживними речовинами.

У листовій зелені містяться вітаміни А, С та К, і всі вони корисні для підтримання гарного самопочуття. Також є у зелені й мінерали – зокрема, залізо та кальцій.

Авокадо

Вітамін Е – це потужний антиоксидант, який пов'язують зі здоров'ям шкіри, і його можна знайти у таких горіхах, як мигдаль. А також можна – у звичайному авокадо.

Цей вітамін може захистити вашу шкіру від ультрафіолетового випромінювання та зберегти її молодою якомога довше, тож авокадо – це саме те, що вам потрібно додати до свого раціону.



Авокадо дуже корисне для шкіри / Фото Pexels

Помідори

Коли вже мовиться про дуже потужні рослинні сполуки, то саме у помідорах можна знайти лікопін, і саме ця речовина надає їм приємний червоний колір. Окрім того, лікопін також має властивості антиоксиданту, а це значить, що він захищає шкіру від сонячних променів та зменшує ознаки старіння.

Темний шоколад

Якщо ви хочете дотримуватися здорового способу життя, це не значить, що вам потрібно повністю відмовитися від солодощів. Деякі з них можуть не тільки не нашкодити, але і принести вам чимало користі. Зокрема, серед таких солодощів і чорний шоколад.

У ньому міститься чимало какао, яке досить корисне для вашого здоров'я. Шоколад багатий на природні сполуки, які називаються флавоноїдами, і вони можуть сприяти хорошому старінню.