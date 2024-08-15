Дуже корисно вживати продукти, які наповнені антиоксидантами, які нейтралізують вільні радикали в організмі, бо саме вони спричиняють окислювальний стрес, який призводить до старіння шкіри.

Зверніть увагу Який нежирний білок треба їсти щодня: метаболізм прискориться в рази

Вживання щодня цих продуктів у рази підвищить пружність шкіри. Обличчя стане чистим та сяючим.

Чорниця

У чорниці міститься велика кількість антиоксидантів. Вміст вітаміну С у чорниці сприяє виробленню колагену та підтримує еластичність шкіри. Окрім того, чорниця добре зволожує та має протизапальні властивості, які можуть зменшити набряк і подразнення шкіри.

Листова зелень

Зелень теж насичена вітаміном С, який утворює колаген, а також вітамінами А і К. У її складі є 3 антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом – це бета-каротин, лютеїн і зеаксантин. Вживання листової зелені допомагає зменшити запалення в тілі та на шкірі.



У листовій зелені містяться антиоксиданти / Фото Pexels

Темний шоколад

У складі темного шоколаду є какао, яке містить антиоксиданти, які захищають клітини шкіри. Вони підвищать еластичність, покращать кровообіг та захистять від пошкодження ультрафіолетом.

Зелений чай

Намагайтеся вживати склянку зеленого чаю хоча б раз у кілька днів. Він має протизапальні властивості та може допомогти запобіганню руйнування колагену та еластину в шкірі.

Помідори

Використання помідорів у їжі є безліч. Їх можна вживати сирими, тушити чи запікати з м’ясом. У них багато бета-каротину, який організм використовує для перетворення у вітамін А для прискорення обміну клітинами шкіри.