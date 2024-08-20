Отож, виявляється, що додавання на тарілку всього кількох продуктів може вплинути на ваш стан. І дієтологиня Емі Девіс з Amy Davis Nutrition поділилася кількома продуктами, які найчастіше їдять довгожителі.

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Бобові

Бобові можуть стати недорогим, а втім, надзвичайно корисним вибором для вас.

Одним із найпопулярніших продуктів для довгожителів є бобові, які багаті клітковиною та містять рослинний білок,

– поділилася дієтологиня.

Клітковина допомагає контролювати рівень цукру та холестерину в крові, а також знижує ризик хронічних захворювань. Серед бобових популярним вибором є квасоля, горох та сочевиця, а також нут.

Оливкова олія

Цей інгредієнт можна дуже часто знайти на кухнях людей, які живуть до 100 років. У цьому продукті є багато здорових та ненасичених жирів, які допомагають підтримувати хороший рівень холестерину.

Окрім того, в олії також є чимало вітамінів та антиоксидантів, які допомагають зменшувати запалення по всьому тілу.



Оливкова олія дуже корисна / Фото Pexels

Чай

Незалежно від того, чи ви полюбляєте чорний, чи зелений, цей напій однаково буде надзвичайно корисним для вашого здоров'я. Ймовірно, він приносить користь через те, що багатий на антиоксидантні рослинні сполуки. Вживання чаю допомагає підтримувати роботу серця, кишківника, мозку та метаболізму.

Морепродукти

Дослідники з'ясували, що зазвичай довгожителі їдять менше м'яса, а натомість споживають більше риби та інших нежирних морепродуктів. Зважайте на те, що жирна риба – це одне з небагатьох природних джерел омега-3 жирних кислот, а вони є потужними протизапальними агентами. Вживання риби буде корисним для вашого мозку, серця та імунітету.

Куркума

Ця спеція також, на диво, може сприяти довголіттю. Вона багата на флавоноїди, які є надзвичайно корисними для людського організму. Окрім того, там є і куркумін, який може зменшувати запалення в тілі та підтримувати загальний стан здоров'я.