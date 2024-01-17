Доктор медичних наук та засновниця клініки дієтології Елізабет Клодас каже, що на ризик серцево-судинних захворювань впливають кілька факторів, які частково чи повністю пов’язані з тим, що ми їмо.

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До них відноситься високий рівень холестерину, високий кров'яний тиск, високий рівень цукру в крові, надмірна вага та погане харчування. Щоб зберегти серце здоровим, додайте у свій раціон кілька корисних продуктів.

Жирні кислоти омега-3

Горішки та насіння (волоський горіх, насіння чіа) – корисні продукти, які щодня з’їдає кардіолог. Втім омега-3 також міститься у шпинаті, темно-синій квасолі, сардинах, оселедці та яловичині.

Жирні кислоти омега-3 мають протизапальну дію, допомагають розріджувати кров, запобігаючи утворенню тромбів та знижують кров'яний тиск

– зазначила Елізабет Клодас.

Антиоксиданти

Додаючи в свій раціон продукти, які багаті на антиоксиданти, ви можете допомогти в боротьбі з хронічним запаленням. За словами кардіолога, антиоксиданти сповільнюють старіння, зменшують запалення та допомагають нейтралізувати токсини.

До продуктів, які багаті на антиоксиданти, належать помідори, апельсини, чорниця, шпинат, темний шоколад і зелений чай.



Цитрусові містять антиоксиданти / Фото Pexels

Клітковина

Клітковина допомагає залишатися ситими увесь день та підтримує здорову вагу тіла. Вона також підтримує здоровий мікробіом кишківника і знижує рівень холестерину, запобігаючи всмоктуванню холестерину в травному тракті.

Багато клітковини ви можете знайти у зелені капусти, насінні льону, бананах, булгурі та перловій крупі.

Фітостерини

Також на серце корисно впливають рослинні продукти, які містять фітостерини. Вони знижують рівень холестерину та запобігають проблемам зі здоров’ям (інсульти чи серцеві напади). Збагачені фітостеринами цільнозернові продукти, горіхи, овочі, фрукти, а також молоко та сир.