На загальне здоров'я та благополуччя кожної людини впливає дуже велика кількість факторів. І харчування – один із них. Для того, щоб організм працював якнайкраще, він має отримувати із їжею певні поживні речовини. Натомість деякі інші продукти можуть вам тільки нашкодити.

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Овочеві чипси

Чимало людей вважають, що овочеві чипси – це більш здорова і дієтична альтернатива звичайним картопляним чипсам. Втім, доктор Майкл Мослі переконаний, що такі тонко нарізані овочі насправді не мають жодної поживної цінності.

Насправді вони нічим не кращі за звичайні картопляні чипси, адже їх смажать у досить великій кількості соняшникової олії. Замість цього він порадив обирати перекуси серед сирих овочів, горіхів, насіння чи інших корисних для кишківника продуктів – наприклад, квашеної капусти на кімчі.

Нежирні альтернативи

Останні кілька десятиліть нежирні альтернативи вважалися чудовим варіантом для людей, які хочуть втратити вагу. Втім, дослідження показали, що жирна їжа насправді може бути для вас корисною.

Річ у тому, що у знежирених продуктах часто бракує поживних речовин. Натомість вони наповнені цукром і добавками для того, щоб замінити втрачений смак.

Пакетики з кашею

Такі пакетики досить популярні для того, щоб швидко поснідати без великих зусиль. Втім, така пачка вівсянки швидкого приготування може містити до трьох ложок цукру, а деякі бренди кладуть навіть по 16 грамів цукру на порцію.

Заправка для салату у пляшках

Салати, звісно, це здоровий варіант їжі, який наповнений клітковиною та поживними речовинами, втім, якщо ви додасте до них заправку, це значно збільшить кількість калорій на одну порцію страви.

Окрім того, такі заправки також наповнені добавками, які дозволяють подовжити їхній термін зберігання. Також ви можете знайти там загусними та багато інших інгредієнтів, яким точно не місце у вашій шафі.