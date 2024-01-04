Якщо ви хочете зменшити ризик хронічних захворювань, вам потрібно зосередитися на тому, щоб додати на тарілку якомога більше протизапальних продуктів. Вони не тільки підтримають активність та допоможуть у боротьбі зі стресом, але також і захистять клітини та потенційно подовжать життя. Зареєстрована дієтологиня Медді Паскуаріелло поділилася списком таких продуктів.

Цікаво 6 продуктів, які можуть допомогти від головного болю

Авокадо

Незалежно від того, чи ви ріжете авокадо, щоб класти його на тости, чи розтираєте на гуакамоле, споживання цієї ягоди може суттєво покращити ваше здоров'я.

У авокадо дуже багато жирних кислот омега-3, які мають сильні протизапальні властивості; окрім того, у продукті можна також знайти і вітамін Е, який також є корисним для організму.

Темний шоколад

За допомогою чорного шоколаду ви можете не тільки задовольнити свою тягу до солодкого, але й ефективно боротися із запаленнями. У чорному шоколаді міститься немало поліфенолів, які є різновидом антиоксиданту, що допомагає боротися із запаленням.

Окрім того, поліфеноли у ласощах також можуть сприяти росту "хороших" кишкових бактерій. Особливо корисно буде поєднувати темний шоколад із різноманітними ягодами – так ви отримаєте корисну закуску, багату на антиоксиданти.



Чорний шоколад може бути дуже корисним для здоров'я / Фото Pexels

Жирна риба

Для того, щоб запобігти запаленню, ви можете вживати чимало сортів жирної риби – від сардин до лосося. Нежирний білок містить жирні кислоти омега-3, тож якщо ви їстимете рибу двічі на тиждень, зможете суттєво покращити своє здоров'я.

Риба чудова ще й тим, що її легко додати до свого раціону, адже вона має чимало способів приготування та може бути інгредієнтом багатьох страв.

Зелений чай

Зелений чай відомий своїм чудовим і насиченим смаком, проте далеко не всі знають, що він є чудовим протизапальним засобом, який заслуговує на місце у вашому раціоні. Напій містить чимало антиоксидантів, які називаються катехінами, і вони можуть захищати ваші клітини від пошкодження вільними радикалами.

Та зверніть увагу на те, що зелений чай також містить кофеїн, тож якщо ви чутливі до цієї сполуки, не варто пити зелений чай пізно ввечері.