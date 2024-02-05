Чимало продуктів, які ви, можливо, навіть полюбляєте, насправді не приносять нам жодної користі. І під час сезону зимових хвороб відмовитися від них особливо важливо. Про те, які продукти найбільш небезпечні для імунітету, розповів нейробіолог Роберт Лав.

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Звичайно, існує чимало надійних методів лікування, які допоможуть позбутися зимової застуди. Проте найкраще, що можна зробити у будь-якому випадку – це запобігти хворобі.

Рафінований цукор

Природно цукор міститься у багатьох продуктах, які ми вважаємо корисними: наприклад, у овочах, фруктах, молочних продуктах, горіхах та насінні. Втім, цей цукор досить сильно відрізняється від рафінованого – тобто такого, що виробляють шляхом вилучення природного цукру із цукрової тростини, буряка чи кукурудзи.

Часто такий цукор додають до обробленої їжі для того, щоб додати їй більше смаку.

Чимало людей знають про це, але продовжують споживати цей продукт у сезон застуди. Втім, цукор може справді послабити вашу імунну систему, а також цей продукт може посилити запалення в організмі. Це негативно впливає і на мозок, і на тіло загалом.

Алкоголь

Звісно, це може здатися очевидним, але далеко не всі люди асоціюють алкоголь із поганим самопочуттям. Втім, алкоголь також може легко руйнувати вашу імунну систему, а також цей напій може погіршувати пам'ять та пошкоджувати корисні кишкові бактерії.

Навіть якщо ви думаєте, що алкоголь корисний для зменшення стресу, це насправді не так. Він діє тільки у короткій перспективі, а згодом ви відчуєте значний вплив цього напою і на ваш сон, і на стрес, тож краще вживати його у дуже помірних кількостях або ж уникати взагалі.



Алкоголь шкідливий для імунної системи / Фото Pexels

Смажені страви

Це може бути несподіванкою для багатьох людей, та смажена їжа також досить шкідлива для здоров'я, особливо у сезон застуди та грипу. Смак справді може вам подобатися та приносити задоволення, та такі продукти можуть серйозно посилити запалення в організмі.

Це може підточити вашу імунну систему та сприяти тому, що ви легше підхоплюватимете застуду.