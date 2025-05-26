Ці 3 рослини "задушать" бур'яни: сад вразить чистотою

Бур'яни – це вічна проблема усіх садівників і городників. Одні просто щотижня виривають їх, інші вдаються до народних методів чи хімічних обробок. Та найрозумніші садівники просто висаджують рослини, які самостійно борються з бур'янами.

Бур'яни часом видалити дуже непросто – особливо у випадку, якщо ви хочете уникнути використання хімічних гербіцидів чи не бажаєте годинами виривати їх самотужки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, робити цього й не потрібно – є інший, у рази простіший спосіб.

Цікаво Що робити, щоб не жовтіло листя троянди: хворобу можна легко вивести

Манжетка м'яка

М'яка манжетка – це рослина, яка може задушити бур'яни у два різні способи одразу. Водночас вона ще й може потішити гарними квітами, що нагадують крихітні зірочки.

Манжетка має велике, округле листя, що вона розкидає навколо, забираючи у бур'янів доступ до сонячного світла, і так придушуючи їх. Окрім того, вона ще й викидає досить велику кількість вертикальних квітконосів, забираючи у бур'янів шанс на розвиток і у такий спосіб.

Окрім того, гарні жовто-зелені квіти манжетки м'якої можуть стати ідеальним доповненням і до садової композиції, і для букета у вазі.

До речі, знайти насіння та саджанці за найкращими цінами можна на Prom. А ще добрива, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Живучка повзуча

Ця рослина має ще одну назву – горлянка повзуча, і якщо у вас у саду є тіниста ділянка, де постійно проростають бур'яни, вона може стати ідеальним місцем для цієї квітки. Живучка стримує бур'яни, рівномірно розростаючись по усій поверхні ґрунту та пускаючи глибоке коріння.

А все листя рослин з'єднується у єдиний покров, не залишаючи бур'янам жодного вільного міліметра ґрунту. Рослина виростає всього на кілька сантиметрів заввишки, але завдяки красивим фіолетовим квіткам вона надасть вашому саду живого та затишного вигляду.

До речі, раніше ми ділилися рослинами, які можна посадити на найжаркішій ділянці саду – вони цвістимуть навіть без поливу.

Хоста



Хоста може швидко знищити бур'яни / Фото Pexels

Хости бувають різних розмірів, а це значить, що ви обов'язково знайдете той різновид, що підійде до вашого ландшафту та розміру саду. Хоча листя рослини взимку й відмирає, з весни та до осені вся ділянка буде вкрита гарним зеленим килимом, створюючи під ним настільки темне середовище, що бур'яни ніяк не зможуть прорости.

Хости добре ростуть і у тіні, і на сонці. Окрім того, ви можете обрати види з різними кольорами листя та візерунками на них. А деякі з них також мають гарні квіти, що гарантовано прикрасять ваш сад.