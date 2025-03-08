Редиска вродить як ніколи: 5 найкращих сортів, які треба посадити навесні

Одним з поширених овочів в Україні є редиска. Її починають садити з березня для отримання рясного та раннього урожаю. Щоб досягнути хороших результатів, потрібно вибирати відповідні сорти.

Дачники вже визначили кілька найкращих варіантів, які чудово підходять для посадки, пише 24 Канал. Якщо деякі з них ви вже пробували, то не пізно буде поекспериментувати й спробувати посадити щось інше.

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Французький сніданок

Ранньостиглий сорт вражає швидкістю дозрівання, оскільки плоди можна починати збирати через 20 днів після посіву. У них циліндрична форма з червоно-білим кольором. Сорт відомий стабільною врожайністю й ідеально підходить для посадки ранньою весною.

Зоря

Цей сорт дозволяє отримати велику кількість солодких коренеплодів. Кожна редиска буде важити 25 грамів, а на вирощування піде понад 20 днів. Плюсом цього сорту є й те, що редиска стійко переносить різке зниження температури.



Найкращі сорти редиски / Фото Pexels

Сора

Цей дуже ранній сорт дає врожай через 20 днів. Коренеплоди є округлими, яскраво-рожевими з хрусткою й соковитою м’якоттю. Ця редиска має високу стійкість до стрілкування, тож чудово підходить для ранньої посадки.

Гігант Буттер

Саме цей сорт редиски є найбільшим. У теплиці він виросте через 30 днів, а на городі через 25 днів. Плід може важити понад 40 грамів та вирости в діаметрі до 6 сантиметрів.

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Червоний велетень

Цей середньостиглий сорт дозріває за 35 днів. Коренеплоди є досить великими і можуть важити аж до 150 грамів. М’якоть є білою та соковитою. Редиска відрізняється високою врожайністю й хорошою здатністю до зберігання.

Дачники кажуть, що редиску можна висаджувати дуже рано. Для того, щоб якнайшвидше отримати ранній урожай, можна скористатися плівковим укриттям чи теплицями. Повторні посіви можна проводити кожні 2 – 3 тижні аж до середини травня.

Редиска любить сонячне та добре освітлене місце з пухким ґрунтом. Рекомендовано її садити на місця, де раніше була картопля, огірки, бобові та помідори. Перед посадкою варто додати компост чи перегній. Насіння потрібно висаджувати на глибину 1 – 2 сантиметри.