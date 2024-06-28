5 трав, які відлякають усіх шкідників з ділянки: досвідчені городники завжди садять їх

Експерти з садівництва переконують, що іноді для того, щоб відклякати шкідників з ділянки, не потрібно використовувати різні засоби. Достатньо буде тільки висадити кілька трав на території городу.

Неважливо, що саме ви вирощуєте на своїй ділянці – фрукти, овочі чи просто квіти; однаково ви не єдині, хто цікавиться городиною. На жаль, різноманітні шкідники тільки й чекають шансу, аби обчистити ваш город та сад. Втім, з ними можна досить ефективно боротися.

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Розмарин

Ця пахуча трава є одним з найбільш потужних відлякувачів шкідників, адже вони терпіти не можуть запаху рослини. Трави можуть бути неймовірним вибором компаньйонів для більшості овочів та ягід, що ростуть у вас не городі.

До речі, завдяки розмарину можна відлякувати також й комарів – його часто використовують для того, щоб готувати натуральний відлякувач комах.



Розмарин відлякує шкідників / Фото Pexels

М'ята

Влітку м'яту зазвичай використовують у напоях, аби додати їм свіжого смаку та запаху. Втім, комахам м'ята подобається набагато менше, ніж людям. Запах м'яти відлякує мурах та попелицю, і цю зелень неймовірно просто вирощувати, тож ви можете без особливих складнощів досягти неймовірного запаху у себе в саду.

Базилік

Він ідеально підходить не тільки для салатів, але й для відлякування комарів та інших шкідників, які часто оселяються на городі та в садку.

До речі, якщо посадити його біля помідорів, рослина також може покращити смак їхніх плодів.



Базилік можна висадити на городі / Фото Pexels

Чебрець

Це – ще одна ароматна трава, яку можна використовувати у парі з ягодами та овочами. Аромат лимонного чебрецю чудово відлякує цілу низку шкідників. І якщо ви, наприклад, посадите його біля полуниці, тоді відлякаєте черв'яків, а також зміцните рослини та покращите їхню врожайність.

Нагідки

Перш за все, ви можете вибрати один з численних сортів нагідок – той, який буде вам найбільш до вподоби. Окрім того, ці квіти не тільки милують око, але й приносять чимало корості – і їхній запах, і корені допомагають відлякувати попелицю та нематод.

Радять висаджувати рослини по краях клумб, щоб вони стали першою лінією на захист від шкідників. Також допоможе проти шкідників і календула, яка точно має опинитися у вашому саду.