Існує величезна кількість причин, чому для людини важливо мати міцні м'язи преса, і вони навіть не пов'язані із естетикою чи привабливістю – лише із вашою здатністю функціонувати у звичайному життя. і тренерка Тіна Танг поділилася кількома корисними і не надто складними вправами.

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Подвійні кола ногами

Під час виконання цієї вправи на прес ваше тіло намагатиметься рухатися, особливо стегна та спина. Втім, ви маєте залишатися непорушними. Замість цього використовуйте прес, щоб усе тіло, починаючи під стегон, лежало на підлозі рівно.

Для виконання вправи опустіться на підлогу обличчям догори та витягніть ноги прямо, а руки покладіть по боках від тіла долонями донизу. Після цього напружте прес та видихніть та підніміть ноги до стелі.

Рухайте ногами по колу за годинниковою стрілкою, намагаючись опускати ноги якомога ближче до землі та тримайте їх разом. Протягом всієї вправи дуже важливо зберігати контроль.

Спринтерські згини

Для того, щоб виконати цю вправу, вам також потрібно лягти на підлогу. Потім підніміть тулуб над землею, згинаючи праве коліно та підводячи його до лівого ліктя. Після того як вони зустрінуться, опустіться в початкове положення.

Повторіть вправу з протилежною ногою та рукою. Намагайтеся робити вправи різко та рвучко, напружуючи м'язи преса.

Висока планка з колінами до ліктів

Планка – це дуже універсальна та корисна вправа для преса. Спершу опустіться у положення планки та слідкуйте за тим, щоб усе ваше тіло – від голови до п'ят, утворювало рівну лінію.

Руки мають залишатися прямими. Після цього підніміть праву ногу та зігніть її у коліні. Намагайтеся дістати нею до свого правого ліктя, а після цього поверніться у планку. Повторіть те саме з лівою ногою та лівим коліном.



Планка – це дуже корисна вправа / Фото Pexels

Бічна планка з підняттям коліна

Для початку вам потрібно зайняти позицію бічної планки на лікті. Переконайтеся, що ваш таз не провисає до землі, а все тіло утворює рівну лінію. Після цього підніміть ту ногу, яка згори та зігніть її в коліні. Намагайтеся дістати нею до грудей. Повторюйте цю вправу кілька разів, а потім станьте в іншу бокову планку та повторіть вправу з другою ногою.