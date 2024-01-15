Для того, щоб скинути кілька "святкових" кілограмів, вам необов'язково години проводити у залі та сідати на якусь модну дієту. Все, що вам потрібно – це впровадити у свою рутину кілька корисних звичок, які навіть не заберуть багато вашого часу. І про них розповіла тренерка Кайрі Фурр.

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Випивайте склянку води перед кожним прийомом їжі

Цей крок дуже простий, проте дослідження показують, що звичайний ковток води перед кожним прийомом їжі допоможе вам підтримувати організм зволоженим. А також ви відчуватимете себе більш ситими та зможете запобігти переїданню.

Окрім того, ця звичка допоможе прискорити ваш метаболізм та задає тон для правильного харчування протягом усього дня.

Ходіть сходами

Коли ви приходите додому чи йдете на роботу, і між вами постає вибір: піднятися ліфтом чи сходами, навіть не думайте! Ця маленька звичка може бути швидким та напрочуд ефективним способом і прискорити пульс, і задіяти м'язи. Всього одна невелика зміна сприятиме підвищенню щоденної активності, а з часом це може серйозно вплинути на вашу загальну фізичну форму.

Тренуйтеся контролювати порції

Один з найпростіших способів слідкувати, скільки калорій ви споживаєте – це слідкувати за розміром своїх порцій. І це не значить, що вам потрібно починати їсти менше чи накладати менше їжі у тарілку. Натомість намагайтеся відмовитися від споживання снеків прямо з пакета чи бездумного додавання добавки після прийому їжі.



Контроль порцій може бути дуже корисним / Фото Pexels

З великими порціями дуже легко втратити лік того, що ви їсте. Ви можете використовувати менші тарілки та миски і змусити свій мозок думати, що ви споживаєте більше, ніж насправді.

Робіть швидку прогулянку після їжі

Навіть якщо ви гуляєте всього 10 хвилин чи менше, прогулянка після споживання їжі допоможе збільшити спалення калорій, а також сприятиме травленню та активізує ваш метаболізм. Тож замість того, щоб відразу сісти чи повернутися до роботи, зробіть невелику перерву і трошки погуляйте.