Для чого потрібен йод

Йод необхідний щитоподібній залозі для вироблення гормонів, які допомагають регулювати метаболізм. Мінерал важливо отримувати вагітним жінкам, оскільки він допомагає розвитку мозку та кісток дитини.

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Без недостатньої кількості йоду гормони не будуть працювати належним чином. Організм людини не може його виробляти, тому його необхідно отримувати через продукти.

Список продуктів з йодом

Морські водорості

Морська капуста (ламінарія) має високий вміст йоду. Також мінерал міститься в норі – водорості, яку використовують для ролів. Всього лише 3 роди забезпечать вам щоденну дозу йоду.

Молочні продукти та морепродукти

Йод міститься в коров’ячому молоці, сирі та грецькому йогурті. Також достатня кількість йоду є в яйцях. Серед морепродуктів мінерал варто шукати в креветках та устрицях.



У яйцях міститься йод / Фото Pexels

Йодована сіль

Кухонну сіль збагачують йодидом калію, щоб додати йоду, тому її почали називати йодованою. Щоб отримати норму йоду на цілий день, вам знадобиться менше чайної ложки солі на день.

Яловича печінка

Така печінка містить не лише достатню кількість йоду, але й багато вітамінів, фолієвої кислоти та заліза, які необхідні кожній людині.