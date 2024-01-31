Вітамін В9 ще називають фолієвою кислотою. Цей вітамін необхідний нам впродовж всього життя. Фолієва кислота бере участь у багатьох біологічних процесах, підтримує імунну систему, позитивно впливає на функції кишківника та печінки.

Читайте також Що їсти, щоб запобігти депресії та покращити настрій: корисні поради

Вагітним часто призначають фолієву кислоту, адже вітамін необхідний для профілактики ускладнень вагітності. Також фолієва кислота відіграє важливу роль у синтезі ДНК, поділі клітин і утворенні еритроцитів.

Якщо додавати у свій раціон продукти з високим вмістом фолієвої кислоти, то зможете задовольнити щоденні потреби вітаміну. Наталія Самойленко зазначила, що оптимальна кількість вітаміну, яка задовольнить потребу дорослої людини становить 400 мкг.

У яких продуктах міститься вітамін В9

Сочевиця

100 грамів сочевиці містить 358 мкг фолієвої кислоти, що становить 90% рекомендованої добової норми для дорослої людини.

Яловича печінка

100 грамів продукту містить 215 мкг фолієвої кислоти, що становить приблизно 54% від рекомендованої добової норми.

Буряк

100 грамів сирого буряка містить 148 мкг фолієвої кислоти, або 37% від рекомендованої добової норми.

Листова зелень

100 грамів сирого шпинату містить 58 мкг фолієвої кислоти. Листова зелень, як-от капуста, шпинат і рукола, має низьку калорійність, але містить багато необхідних поживних речовин.

Броколі

100 грамів броколі містить 57 мкг фолієвої кислоти. Дієтологиня зазначила, що той самий розмір порції, але вареної броколі вже містить 168 мкг фолієвої кислоти.

Квасоля

100 грамів вареної квасолі містить 131 мкг фолієвої кислоти.

Зерна

Крупи, макаронні вироби та хліб – збагачені фолієвою кислотою, втім вміст вітаміну різниться.

Нашому організмові також необхідний вітамін D, особливо, в зимову пору. Часом на дефіцит цього вітаміну вказують деякі ознаки. Ви можете навіть не здогадуватися про те, що причиною певних станів є саме недостатність вітаміну в організмові. Більше інформації читайте в нашому матеріалі.