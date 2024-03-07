Коли садити нарциси: запам'ятайте ці місяці

Весна – час розмаїття красивих весняних квітів. Та для того, щоб вони милували око їх треба висаджувати заздалегідь. Це стосується нарцисів. Саджати їх навесні вже пізно, втім запам’ятайте собі, коли саме це потрібно зробити цього сезону.

Нарцис є невибагливою квіткою, тож виростити її зможе навіть новачок. Вони вирізняються серед інших квітів ніжним ароматом та ненав’язливим відтінком меду.

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Ці квіти лояльні до складу ґрунту, освітлення, рівня зволоженості та навіть стійкі до більшості хвороб. Чималим плюсом цих квітів є те, що вони дуже легко розмножуються. Від однієї цибулинки відростає багато інших, з яких потім виростуть квіти. Якщо хочете, щоб у вашому саду чи клумбі росли ці красиві весняні квіти – дізнайтеся, коли ж саме їх треба саджати.



Коли садити нарциси – названо ідеальний час / Фото Pexels

Коли треба садити нарциси

Нарциси висаджують в кінці літа та восени. Найкращим періодом вважається друга половина серпня – середина вересня.

Період посадки може зміщуватися залежно від регіону та клімату, в якому ви живете. Основна вимога – це температура ґрунту. Вона має бути в межах 8 – 10°С та бути такою хоча б два тижні. Це важливо для того, щоб квітка встигла сформувати кореневище та не почала проростати.

На Київщині нарциси можна висаджувати з перших днів серпня, в південних областях – наприкінці вересня та на початку жовтня, а от центральна, західна та східна частина України може дотримувати традиційних термінів посадки.