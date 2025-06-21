Як заморозити черешню на зиму: найпопулярніші способи

На дачних ділянках часто саджають черешні. Коли є гарний урожай, то з одного дерева можна зібрати кілька відер. Часто черешню вживають свіжою, а для того, щоб відчути смак літа, її можна заморозити.

Після розморозки таку черешню можна додавати до сніданків, смузі, випічки та різних страв, пише 24 Канал. Заморожування черешні дозволяє зберегти її природний смак та максимальну кількість вітамінів й мікроелементів. У морозилку її можна ставити з кісточками чи без них. Зберігаються черешні у морозильній камері від 6 до 12 місяців.

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Як заморозити черешню на зиму

У зимову пору морожена черешня стає справжньою знахідкою, оскільки містить в собі багато вітамінів та антиоксидантів. Заморожування є найкращим способом збереження черешень.

Спочатку потрібно підготувати черешні. Їх треба ретельно помити й відкинути пошкоджені та перестиглі плоди. Усю черешню розкладіть на паперові рушнички, щоб вона висохла. За бажанням, зверху можна промокнути рушником. Черешня у морозилку має ставитися сухою. Це вбереже фрукти від кристалів льоду.



Прості поради заморожування черешні / Фото Pexels

Розсипний метод

Викладіть фрукти в один шар на деко застелене пергаментом й покладіть в морозилку. Через кілька годин її потрібно пересипати в пакет чи контейнер. Цей метод допомагає черешням не злипнутися. Окрім того, їх потім буде набагато легше дозувати.

З цукром

Для заморожування черешні з цукром, спочатку спеціальним інструментом з неї треба дістати кісточки та викласти ягоди в контейнер шарами. Кожен шар потрібно пересипати цукром. На один кілограм вам знадобиться від 100 до 200 грамів. Таке заморожування підійде в тому випадку, якщо ви хочете використовувати черешню до випічки.

До слова! Щоб слимаки не наблизилися до грядок та не знищили увесь урожай, варто скористатися одним дієвим розчином.

У вигляді пюре

Очищену від кісточок черешню потрібно подрібнити в блендері з невеликою кількістю цукру й розлити в пластикові контейнери. Взимку таку черешню можна використовувати до соусів, смузі чи морозива.

У власному соку

З третини черешень потрібно зробити пюре у блендері з невеликою кількістю цукру. Тоді ягоди розставити в контейнери наполовину, додати пюре та поставити в морозилку. У холодну пору такі черешні підійдуть до млинців.